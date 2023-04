Siley advirtió que hay "una hegemonía de los jueces"

La consejera Vanesa Siley aseguró que el organismo carece de legitimidad sin la presencia del senador Martín Doñate / Foto: Archivo.

Después de 9 meses de parálisis, a partir de la llegada de Rosatti a la presidencia del Consejo de la Magistratura (a través del su propio fallo en la causa Colegio de abogados), ayer se volvió a convocar a plenario.

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley expresó que la designación de la jueza en lo Civil Agustina Díaz Cordero, como vicepresidenta del organismo encargado de nombrar y remover a los magistrados, muestra queEn declaraciones a la radio AM 750, la también titular de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores Judiciales consideró además que el Consejo está funcionando "de manera transitoria" y remarcó que la entidad carece de "legitimidad" sin la presencia de (el senador oficialista) Martín Doñate"."Hay una hegemonía por parte de los jueces, y eso fue lo que llevó al (Horacio) Rosatti a la presidencia de la Corte. No tengo nada personal en contra de (Agustina) Díaz Cordero. Es una jueza civil de la lista tradicional del Poder Judicial. Es una cuestión democrática,", sostuvo Siley.El Consejo de la Magistratura de la Nación designó este miércoles por mayoría como su vicepresidenta a la jueza Díaz Cordero, a la vez que integró sus cinco comisiones por unanimidad, luego de una parálisis de nueve meses.Los 18 consejeros, más el titular de la Corte y presidente del Consejo, Horacio Rosatti, llegaron a este consensoque demoraron algo más de una hora el inicio del primer plenario del año.La elección de la jueza como vicepresidenta no estuvo exenta de vaivenes y tratativas entre el sector más afín al oficialismo y la oposición; incluso el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, apenas iniciado el plenario, solicitó un cuarto intermedio de quince minutos para seguir negociando.Tras esa pausa, el diputado consejero del FdT Rodolfo Tailhade planteó que la postulación de Díaz Cordero, y propuso al consejero abogado y exlegislador Héctor Recalde para el cargo."Todos juramos bajo reserva, nos falta el legítimo representante del senado, por la tercer minoría que es el compañero Martín Doñate", sostuvo la diputada.Por otro lado, Siley advirtió que Rosatti había asumido en la titularidad del Consejo para "solucionar los problemas que tenía y en nueve meses nada de esto sucedió"."Yaque viajaron a Lago Escondido. Hay más de 400 pedidos de juicio político", indicó.En este sentido, la diputada explicó que lograron establecer que se trabaje "semanalmente" en el Consejo y de esta manera buscan poder garantizar "el avance en la investigación"."Otra cosa que planteamos es, para llevar adelante entre otras cosas la causa Vialidad", dijo la funcionaria judicial, así se refirió al proceso judicial que se lleva adelante por la designación de ambos magistrados.