Detuvieron al esposo de la exlíder independentista de Escocia Nicola Sturgeon

La investigación sobre las finanzas SNP se originó a raíz de quejas sobre el manejo de 600.000 libras esterlinas en donaciones

Sturgeon fue arrestado como parte de una investigación. Foto: AFP.

El esposo de la ex ministra principal de Escocia,(SNP), informan medios británicos.Peter Murrell, de 58 años, fue puesto bajo detención policial tras el inicio de una serie de allanamientos relacionadas con la investigación, según la cadena BBC y otros medios del Reino Unido.En un comunicado, la Policía de Escocia dijo que realizó diligencias en distintas direcciones en el marco de un esfuerzo coordinado para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de las finanzas del partido que gobierna la región., supuestamente destinadas a la campaña y celebración de un segundo referéndum de independencia del Reino Unido."Un hombre de 58 años fue arrestado hoy, miércoles 5 de abril de 2023, como sospechoso en relación con la investigación en curso sobre la financiación y las finanzas del partido nacional escocés", informó la Policía en una breve declaración."El hombre está bajo custodia y está siendo interrogado por los detectives de la Policía de Escocia. Los oficiales también están llevando a cabo búsquedas en varias direcciones como parte de la investigación", agregó., pero BBC y otros medios afirmaron que se trataba de Murrell.La Policía también informó que se enviará un informe a la Oficina de la Corona y al Servicio Fiscal del Procurador y aclaró que como la investigación está en curso, no podía hacer más comentarios.Según la BBC,Unos 10 agentes uniformados fueron vistos estacionados frente a la casa de la ex ministra principal, junto con un vehículo policial y una carpa en el jardín delantero.Aunque no se han dado detalles específicos sobre los cargos que enfrenta Murrell, su arresto generó preocupación en las filas del SNP y en la opinión pública dado el papel central que Murrell y Sturgeon han desempeñado en el SNP y en el gobierno de Escocia en los últimos años.Sturgeon, que estuvo ocho años en el cargo, fue reemplazada como líder del SNP por Humza Yousaf, quien el mes pasado fue confirmado como nuevo ministro principal de Escocia por el Parlamento regional.