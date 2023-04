El Gobierno extendió por 18 meses las concesiones del Urquiza y del Belgrano Norte

Esta decisión del Ministerio de Transporte, a cargo de Diego Giuliano, no representa una nueva concesión para los actuales operadores.

El Gobierno nacional resolvió extender por un plazo máximo de 18 meses las concesiones vencidas de las líneas ferroviarias de pasajeros Urquiza y Belgrano Norte, período a partir del cual ambos ramales ingresan al sistema de vías abiertas como establece la ley de 2015, según se publicó en el Boletín Oficial.La medida se tomó en línea con la decisión que posibilitó que el Estado reasuma la administración de la infraestructura de las líneas Urquiza y Belgrano Norte, y se oficializó a través de las resoluciones 187/2023 y 188/2023, que extienden transitoriamente las actuales concesiones de ambos servicios ferroviarios por el plazo máximo de 18 meses.La norma establece que el vínculo se cancelará al momento de que se designen los nuevos operadores del servicio.Además, con las nuevas condiciones que se establecerán en la licitación,Esto es posible, en gran parte, ya que la medida de este miércoles acompaña la reciente modificación de un decreto por parte del Gobierno nacional, que subsana y corrige el publicado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri (Decreto 423 del 18 de junio de 2019).Esto permitió una nueva estructura en la licitación del Urquiza y Belgrano Norte, ya que se separó la administración de infraestructura –que quedará en poder del Estado Nacional a través de Trenes Argentinos Infraestructura- de la operación y el mantenimiento que estarán a cargo de los nuevos operadores.A su vez que, con la corrección del decreto de la gestión anterior y complementado con las resoluciones publicadas por el Ministerio de Transporte de la Nación,, generando mejores condiciones al sector empresarial en la participación del proceso licitatorio, se informó.Además de impulsar la futura licitación del servicio, el Ministerio de Transporte avanzó el pasado 19 de enero en la firma de dos memorándums de entendimiento que generan cooperación y mejoras de los proyectos en materia ferroviaria relacionados con las líneas Urquiza y Belgrano Norte.De esta manera, con China Railway International Group CO. LTD. (CRIG) y Trenes Argentinos Infraestructura, se terminará de conformar el proyecto de modernización y electrificación del Belgrano Norte.Actualmente se está trabajando en la propuesta técnica, económica y financiera del proyecto. A su vez, CRRC Quindao Sifang CO. LTD SRL (CRRC) será la encargada de desarrollar mejoras en el proyecto de la línea Urquiza, en un trabajo también coordinado con Trenes Argentinos Infraestructura. Ambas mejoras impondrán nuevos hitos a ser considerados en la licitación de los servicios.