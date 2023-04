Bianco criticó a los "caranchos" que buscan sacar "rédito político"

El jefe de Asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó a quienes buscan sacar rédito político de las tragedias / Foto: Archivo.

"Sólo el 30% de las empresas (de colectivos) tenían las cámaras (instaladas)" Carlos Bianco, jefe de Asesores

Los compañeros del chofer asesinado protagonizaron una protesta sobre la avenida General Paz después de conocido el hecho / Foto: Archivo.

El ministro de Seguridad Sergio Berni fue agredido cuando se acercó a la protesta de los choferes / Foto: Archivo.

Dudas

"Se empiezan a ver vinculaciones entre las personas que más hablan y critican con alguna gente que estuvo en la emboscada" Carlos Bianco, jefe de Asesores

Asesinato y agresión El crimen del chofer Daniel Barrientos sucedió cuando la unidad de línea 620 que conducía fue abordada por dos sujetos, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la Policía y avaladas por testigos.



El asesinato motivó un paro paro de actividades de la UTA y una protesta de choferes, que se concentraron en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Manuel de Rozas, donde el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, se apersonó y fue agredido con golpes de puño y pedradas.

El jefe de Asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó este miércoles de "caranchos" a los dirigentes políticos que "están esperandopolítico", al referirse al asesinato del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.En declaraciones a Radio 10, Bianco recordó que "en 2017, durante el Gobierno de (María Eugenia) Vidal y (la gestión del entonces ministro de Seguridad, Cristian) Ritondo, se aprobó una ley reglamentada recién cuando un año más tarde se produjo el asesinato de un colectivero"."En esa norma se estipuló, que deben estar enviando permanentemente las imágenes a un centro de monitoreo. Como las empresas de colectivos no tenían los recursos, el Gobierno de Vidal y de Ritondo no les dio ningún tipo de recurso para que establezcan las cámaras. Por lo tanto, sólo se implementaron de manera parcial", afirmó Bianco.El funcionario sostuvo que "el gobernador Axel Kicillof en 2021, por lo cual todos los colectivos de todas las empresas deberían tener sus cámaras" y relató que, además, "se hace un giro mensual adicional de 160 millones de pesos".En ese marco, dijo que se realizaron auditorías durante el año 2022 en las que se constató que "sólo el 30% de las empresas tenían las cámaras" instaladas, por lo que se intimó a las compañías a colocarlas el 4 de enero y luego, nuevamente, en febrero.Con todo, el jefe de Asesores del Ejecutivo Bonaerense sostuvo que "las cámaras no son la única solución" ya que "en un robo relámpago con asesinato, como fue este, y que duró 13 segundos,".Bianco puso en duda que el crimen del colectivero se encuadre en un hecho de inseguridad ya que "cinco kilómetros antes (del lugar donde ocurrió el crimen), el colectivo pasó un retén policial y a los cinco kilómetros siguientes había otro"."Parece que estuvo muy bien planificado porque, bajarse en 13 segundos y fusilarlo con un arma de calibre grueso, para solamente robar una cartera. Todo muy raro, por eso se está investigando", expresó.Por otro lado, se refirió a la agresión sufrida por Berni,por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak."Se empiezan a ver vinculaciones entre las personas que más hablan y critican con alguna gente que estuvo en la emboscada que después le hicieron a Berni, algo que estuvo totalmente armado", consideró Bianco en relación a los incidentes ocurridos en el límite del partido bonaerense de La Matanza y la ciudad de Buenos Aires.Apuntó posteriormente que "ahora circula información de que, pero habrá que terminar de chequearlo".