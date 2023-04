Rossi y Taiana presentaron el libro "Fondef: una política de Estado"

Foto: Florencia Downes.

Ahora en la @UNDEFArgentina presentamos el libro “FONDEF, una política de Estado”, junto a su compilador y Jefe de Gabinete @RossiAgustinOk los ex ministros @nilda_garre Horacio Jaunarena y el Jefe del @EMCOFFA_Arg tte. Grl Juan Martín Paleo. pic.twitter.com/AEKIbh4KuE — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) April 4, 2023

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Nuestro país tiene una política pública a largo plazo que posibilitó el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y la revalorización de la industria de la Defensa. Se trata del Fondo Nacional de la Defensa, un proyecto propio que se convirtió en ley en 2020. pic.twitter.com/Jq4Ttvh36i — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 5, 2023

Contar por primera vez con un fondo específico para las Fuerzas Armadas es un hito histórico que a la vez genera una visión de futuro. Sin la decisión de @alferdez, las mejoras que estamos llevando adelante en la política de Defensa hubieran sido imposibles de implementar. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 5, 2023

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, presentaron este martesRossi, en diálogo con Télam, afirmó que".En el marco del 40 aniversario del regreso de la democracia, el ministro coordinador indicó: "Era necesario que haya un reequipamiento de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la soberanía área, terrestre y marina".Rossi también destacó el rol del presidente Alberto Fernández por su apoyo al proyecto de ley y a su ejecución.El encuentro se realizó en la sede de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), ubicado en Maipú 262, en el microcentro porteño.buscará reequipar a las Fuerzas Armadas y también sustituir importaciones, con el objetivo de insertar a PyMEs nacionales en el mercado internacional, incrementar las acciones de investigación y desarrollo, y asimilar las innovaciones tecnológicas en el entramado productivo nacional, precisaron desde la cartera de Defensa.En tanto, el ministro Taiana en diálogo con esta agencia indicó que la creación de este fondoSobre la situación geopolítica y la importancia de la Defensa, el ministro señaló: "Lo único que existe es una voracidad por los recursos naturales y por los que hay una disputa por los territorios. Este es un país bicontinental y en un futuro no dudo que será objeto de disputa de interés".En la mesa de presentación del libro participaron los exministros de Defensa Horacio Jaunarena y Nilda Garré, y el actual Teniente General del Ejército, Juan Martín Paleo.El acto comenzó a las 19, en una sala llena de representantes del Ejercito y exintegrantes de las fuerzas armadas emocionados por la presentación del libro.Al comienzo del evento, se entonaron las estrofas del himno nacional y se hizo entrega de dos ejemplares del libro a diferentes instituciones relacionadas con el ámbito militar.El rector de la Universidad de la Defensa (UNDEF), Jorge Battaglino, al pronunciar un discurso destacó la predisposición de los funcionarios y exfuncionarios que participaron en el libro, y enfatizó que "lo particular de este libro fue la variedad de perfiles con los que se fue abordado los temas".Luego, la exministra Nilda Garré marcó:"Cuando asumí en 2010, la situación presupuestaria era grave, porque teníamos la sensación de que los fondos de las fuerzas eran insuficientes y las necesidades eran muchas", indicó la extitular de la cartera de Defensa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.Y agregó: "Durante mi gestión, buscábamos mejorar la administración de los recursos y unificar los gastos, y por eso las innovaciones que llevamos adelante garantizaron más transparencia y redujeron los focos de corrupción".Luego, el exministro Horacio Jaunarena señaló: "El Fondef le da previsibilidad y a la vez se logró el consenso de todos los sectores".El exministro de Defensa de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa afirmó: "Un objetivo fundamental de una política de consenso es ser consciente de que el mundo es diferente al momento de la aprobación de la ley de seguridad integral. Hay un problema con el ambiente y no están dadas las condiciones para poder enfrentarlo, por eso es necesario que Defensa debe tener mayor protección ante esta problemática".Después, el Teniente General Juan Martín Paleo enfatizó que el proyecto detrás del Fondef "debe ser intergeneracional; 30 años de desinversión no pueden ser suplidos en cuatro, por eso tiene que ser constante la inversión para trazar objetivos futuros"."Es necesario cuidar el Fondef, velar para que la ley se cumpla y para que los fondos se ejecuten de manera adecuada", ponderó Paleo.Para Jorge Taiana "El actual ministro de Defensa enfatizó que para fin de año se busca que el Ejército disponga de más de 30 mil soldados voluntarios.A su vez, habló sobreEl cierre lo brindó Agustín Rossi, uno de los impulsores del proyecto de ley en 2018, quien afirmó que "la incorporación de los elementos no remunerativos y la jerarquización de los sueldos no habría sido posible sin un presidente como Alberto Fernández".A su vez, el también exministro de Defensa explicó que “hay un proceso de desinversión en las fuerzas armadas que comenzó luego de la guerra de Malvinas y que continuó hasta este momento. Durante un tiempo se creyó que desinvertir en las fuerzas armadas iba a reducir su poder, pero en verdad no fue así".Rossi destacó el rol de la industria de defensa dentro del país y ponderó el rol de la empresa Invap, enfatizando que este año "se vendieron radares a Nigeria" y explicando que "eso es posible cuando hay un desarrollo sobre el sector de la industria de defensa".Por último, indicó: "En el marco del 40 aniversario del regreso de la democracia, no hay posibilidades de tener un país equitativo sin un país con desarrollo industrial y para eso es importante el desarrollo de la industria relacionado con Defensa".