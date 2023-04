Foto: Luis Cetraro (archivo).

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, advirtió que sectores de la oposición "utilizan el miedo como disciplinador social" en tiempos preelectorales y celebró que el presidente Alberto Fernández se presente en las PASO para que "la gente pueda definir cuál es el mejor referente" del Frente de Todos.señaló el ministro De Pedro en una entrevista para C5N.Y recordó la primera charla que tuvo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, luego ser electo que "nos contó que estaba asombrado con el nivel de violencia física, utilización de armas, hechos delictivos, fake news, campañas en redes para utilizar el estado de animo de la gente, para provocar sensaciones fuertes con campañas focalizadas. Se vienen tiempos difíciles", enfatizó."Tuvimos a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación y no resolvió nada, fueron efectos mediáticos, pero Rosario y la frontera siguen igual. La utilización de un problema tan estructural como el delito organizado, el narcotráfico, es muy poco serio hacer campaña con eso. Requiere un acuerdo en serio y un abordaje conjunto y de largo plazo", afirmó de Pedro.En ese sentido,El ministro retomó las palabras del Papa Francisco sobre "el amor a la patria" y marcó: "Esta faltando en la era de la globalización el amor a lo nuestro"."Francisco menciona que los discursos de odio y la división permanente se resuelve con justicia social. Ese amor que brinda el Estado a un chico que nace sin cuna, esa presencia del Estado a un emprendedor financiándolo, como los créditos que dio cuando era presidenta Cristina Kirchner en el bicentenario y dio origen a industrias nuevas. La presencia del Estado colabora al desarrollo social y la sociedad se une, no se siente tan sola", enumeró.El titular de la cartera de Interior apuntó contra la oposición:"En los 90 milité en HIJOS, enfrenté amenazas. También participé del 'Que se vayan todos', durante el gobierno de (Fernando) De La Rúa, (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta. Hoy las PASO de Cambiemos parece la interna de ese gobierno", recordó.En esa línea, señaló que "soy parte de una generación que entra a participar de la actividad institucional porque Néstor (Kirchner) nos convoca, nos dice que desde el Estado se puede participar de la actividad de los partidos, darle vida, fortalecer la democracia".Y aseguró que "Néstor pudo normalizar y hacer esa Argentina más seria, Cristina terminó de hacer ese trabajo, se volvió a poner Argentina en el concierto de las naciones que tienen tecnologías, unicornios".Asimismo, recordó que "en 2015", cuando terminó el mandato de Cristina Kirchner, "éramos un país desendeudado, con reservas en el Banco Central y el poder adquisitivo más alto de la región".Al respecto, indicó que "no estamos en contra de endeudarnos", sino que "la discusión es dónde invertís si tenés que pedir deuda", ya que "Argentina necesita obras que desarrollen el Norte, la Patagonia".Por otra parte,"La fortaleza de una fuerza política está saber representar y transformar la militancia en dirigentes. Hay muchísimas organizaciones políticas, sociales, que han transformado la militancia en una capacidad de representar y son actores que tienen su pequeño bastón de mariscal en una intendencia, un club, un barrio", detalló.Y criticó a "muchos dirigentes cómodos esperando el dedo de alguien", mientras que "Cristina pide que nos hagamos cargo"."Cuando vimos por primera vez un arma gatillándole en la cara de la Vicepresidenta, dijimos 'hay que ordenar el Frente porque hay sectores de poder en Argentina dispuestos a cualquier cosa'. Cuando avanzó la investigación, el poder judicial fue tirando de la piola y aparecieron los Caputo", mencionó en referencia al intento de magnicidio de la Vicepresidenta en septiembre pasado.Acusó a Juntos por el Cambio de tener un "fetiche de controlar el poder judicial" y cuando "llegan al gobierno, saquean la patria"."Hicieron una transferencia de recursos de sectores de clase media a sectores concentrados, que casualmente eran ellos. Pusieron al presidente de Shell a manejar la energía del Estado", indicó sobre el gobierno de Mauricio Macri.Y afirmó que "todo eso no lo van a poder hacer si Cristina sigue siendo dirigente, es la yegua que no pueden domar"."No nos sorprenden las cosas que vamos a ver, nos la pasamos llamando a la reflexión a los dirigentes de la oposición, bajen un cambio, hay límites", insistió de Pedro.Finalmente, señaló que "hace algunos meses propuse ponernos de acuerdo en encontrar un plazo no menor a diez años para eliminar la elección de medio término. Eso hace que no estén en campaña permanente y que cuando la gente vota, se generen los acuerdos y consensos necesarios. La elección intermedia hace que busques diferenciarte del otro", completó.