Contenidos de radio y televisión argentinos fueron nominados en el New York Festivals

Minujin como Miguel Palacios junto a Abel Ayala como César, el líder de la Sub21, en "El marginal" 5.

La quinta temporada dela tiraforman parte de la lista de nueve programas de televisión y seis contenidos de radio argentinos que fueron nominados para la próxima edición del New York Festivals, que premia contenidos mediáticos de todo el mundo y que dará a conocer sus ganadores el próximo 18 de abril a través de un evento virtual.En el terreno del formato chico, la TV Pública dice presente con el, envío encabezado por el periodista culturaly centrado en los discursos de odio en las campañas internacionales de difusión, que pudo verse en la señal estatal en junio del año pasado y quedó candidateado en el rubro Mejor programa de asuntos públicos., ciclo de seis episodios presentados por Julieta Ortega que narra el impacto y el antes y después del conflicto bélico del título con las voces de sus protagonistas, emitido en esa misma pantalla en julio de 2022, disputa el galardón de la subcategoríaen la terna Documental.También desde la TVP se hizo un lugar entre los aspirantes a Entrevista especial el programa, transmitido asimismo en julio del año pasado y que indagaba sobre la identidad argentina y sus próceres con la conducción del dibujante, artista plástico y animador radial y televisivoPor su parte, Artear obtuvo tres nominaciones: dos por el especial ", protagonizado por Daniel Malnatti para el canal TN (a Mejor documental de noticias y Mejor programa de interés humano), y una por el seguimiento periodístico alrededor de la guerra en Ucrania realizado por eltrece y TN (a Mejor cobertura de noticias).Dentro de la categoría Promoción de programas deportivos resultó candidato el homenaje, que TyC Sports elaboró en ocasión del 35to. aniversario del inolvidable gol que Diego Maradona -cuyo propio testimonio forma parte mediante una grabación de 2020- marcó contra la selección inglesa en la Copa del Mundo de México 1986.Entre las ficciones que forman parte de la selección del New York Festivals destaca la quinta y última temporada de la serie, producida por Underground, en los rubros de Mejor actor, para; Mejor guion, Mejor dirección, Mejor montaje, Mejor música original y Mejor programa de entretenimiento dramático-criminal., estrenada en marzo del año pasado en la pantalla de Telefe y en la plataforma Paramount+ con los protagónicos de, que narra la historia de un grupo de amigos que recibe la noticia de que uno de ellos atraviesa una enfermedad terminal, fue nominada a Mejor programa de entretenimiento dramático, así como a Mejor actor y Mejor actriz.Por último, el conglomerado Disney figura en la terna Mejor programa de entretenimiento juvenil por, la primera serie de terror dirigida a ese público de la compañía y realizada íntegramente en el país, dirigida por Sebastián Pivotto y que sigue a un chico que intenta resolver la misteriosa desaparición de sus padres dentro de un tétrico parque de diversiones.Luego, entre la nómina de producciones radiales la emisora pública -que en sí misma es candidata por su campaña de promoción,- es parte del festival con "Malvinas 40 años: Nuestros héroes indígenas", a Mejor especial documental y en la subcategoría "Héroes" de la terna Mejor documental por su recuperación de las experiencias de los invisibilizados excombatientes de pueblos originarios que fueron parte de las primeras líneas de fuego en las islas.Además,, informe que Radio Nacional puso al aire en agosto de 2022 con el objetivo de prevenir y concientizar sobre esa problemática, fue seleccionado en los rubros Mejor especial documental y en la subcategoría "Salud" dentro de Mejor documental.En tanto, Urbana Play disputa por partida doble con el especial(a Mejor documental histórico) y con la primera entrevista que Lionel Messi ofreció en Argentina y en diálogo contras convertirse en campeón del mundo junto a la selección nacional, que tras su realización el pasado 30 de enero cosechó más de un millón de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas al aire, y que aspira al premio como Mejor historia de interés humano.El sexto contenido de ese medio que llegó al New York Festivals es "Cristina condenada. Diez días que sacudieron Argentina", emitido por Radio Mitre y nominado a Mejor especial documental y Mejor programa de asuntos públicos.