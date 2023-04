La joven marplatense atropellada en Cancún volvió al país para seguir la recuperación

Como Yésica no contaba con cobertura médica, la familia inició una campaña para juntar fondos y pagar el tratamiento médico.Foto: Pablo Añelli.

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que fue atropellada el 28 de diciembre pasado por un auto que conducía una adolescente de 14, alcoholizada, en la ciudad mexicana de Cancún volvió este martes al país junto a su hermana Karen, para terminar de recuperarse en Mar del Plata, tras las gestiones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a través de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales.El avión arribó a las 17.40 al Aeropuerto Internacional Ezeiza, donde Yessica, minutos después, dio una rueda de prensa junto al director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, en la sala "Malvinas Argentinas", ubicada en el extremo de la Terminal C, frente al parking.Yésica fue atropellada el 28 de diciembre de 2022, cerca de las 23, por un auto Mercedes Benz, cuando circulaba en una moto junto a un amigo, y por las heridas fue internada en el hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez, en la localidad mexicana de Quintana Roo."Era como una película de terror. Era despertarme y que me digan 'hoy te operan'", contó la joven durante la rueda de prensa. "La veía a mi hermana y pensaba que estaba en Argentina", continúo. Luego, la joven mencionó que no recuerda nada del siniestro vial, solo de "estar esperando en un semáforo arriba de la moto y nada más"."Al salir del hospital era un flan. No tenía fuerza en las piernas ni brazos. Arranque fisioterapia, logrando pararme pero para caminar falta un montón", indicó.Por su parte, Martínez Carignano expresó a Télam: "Desde el primer momento hablamos con Karen y su marido para ayudarlos hablar con el hospital, el consulado, si necesitaban vuelo sanitario poder costeárselo. Actualmente la ayudamos económicamente en la rehabilitación y terapias, por eso es de importancia que se conozca la red, porque es una gran herramienta de ayuda"."Trabajamos con la atención a las víctimas y familias de siniestros viales, que van desde tratamiento psicológico y psiquiátrico, acompañamiento a los tribunales, tramites de certificados de discapacidad, pensión, traslado de féretros. Todas las realidades que genera un siniestro vial grave", agregó."La red de asistencia a la víctima es algo que no existe en otros países", mencionó. Al momento del accidente, la adolescente que conducía alcoholizada fue demorada, pero a las pocas horas recuperó su libertad.Producto del impacto murió el conductor de la moto, mientras que Yesica quedó internada en grave estado, estuvo varios días en coma y fue operada por una triple fractura en una pierna.Yesica está en silla de ruedas, no puede caminar. e Intenta andar con las muletas con un fisioterapeuta a domicilio, según quien podrá volver a caminar aproximadamente al año.La rehabilitación la va a continuar en Mar del Plata, junto a otros estudios neurológicos y chequeos, dijo su hermana Karen.Además, "al estar intubada le ha cambiado un poco la voz, pero eso se está acomodando. A veces se confunde ciertas palabras o se olvida de algo que dijo, pero es un milagro que pueda hablar de corrido bien, algo que me preocupaba mucho. Por el tema cerebral, aún en la mano izquierda tiene problemas motrices de escritura. Los sonidos muy fuertes le molestan mucho, le duele la cabeza", enumeró Karen, entre otras secuelas.En cuanto a las primeras horas del hecho, Karen recordó que se enteró de que su hermana había sido atropellada por medio de un grupo de Facebook de "Argentinos en Cancún""Después de varias horas que empecé a llamar a los hospitales de Cancún, me topé con la Cruz Roja mexicana quienes la habían asistido. Eran momentos de incertidumbre, por la distancia. Llegué a tirarme al piso a llorar del estrés", aseguró.Con respecto a la familia de la menor que atropelló a Yesica, expresó que "no hubo intención de comunicarse con nosotras ni con la familia del fallecido, hasta llegar a la instancia de mediación, que ya era tarde para disculparse".Como Yésica no contaba con cobertura médica, la familia inició una campaña para juntar fondos y pagar el tratamiento médico, por lo cual Karen aseveró que agradecen a la gente que los ayudó, como también a "médicos, enfermeros y personal del hospital general de Cancún, que a pesar de la falta de insumos y material atendieron a Yesi como una mexicana más"; y al Consulado argentino, la Asociación de Madres del Dolor, que puso en contacto a la pareja con la ANSV, y a los medios de comunicación.La Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales está disponible las 24 horas, todos los días del año, con cobertura nacional y gratuita, llamando al número 149 (opción 2) para la atención de las post emergencias.Durante la emergencia, se debe llamar al 911, enfatizó la ANSV.