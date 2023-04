Cafiero analizó la importancia de que EEUU destrabe el ingreso de exportaciones argentinas

Cafiero recordó que el gobierno de EEUU se comprometió a apoyar a la Argentina en los organismos financieros multilaterales / Foto: TW.

El canciller Santiago Cafiero se reunió este martes con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley y con senadores de ese país, con quienes analizó la importancia de que el Congreso estadounidense avance en el tratamiento de un sistema para acelerar el ingreso de exportaciones argentinas a ese país.Puntualmente, señaló la importancia del pronto tratamiento del programa de, que se encuentra en el Congreso estadounidense para su renovación, lo queParticiparon del encuentro en el Palacio San Martín los senadores John Cornyn (Texas), Michael Crapo (Idaho), Michael Lee (Utah), Roger Marshall (Kansas) y Theodore Budd (Carolina del Norte); y las senadoras Jeanne Shaheen (New Hampshire) y Debra Fischer (Nebraska).Cafiero aprovechó la oportunidad para comentar detalles sobre su reciente viaje a Estados Unidos, en particular respecto de la fructífera reunión entre el Presidente Alberto Fernández y Joseph Biden junto a miembros de los dos gabinetes ministeriales.Al respecto, el Canciller argentino recordó que el gobierno estadounidense se comprometió a apoyar a la Argentina en los organismos financieros multilaterales para amortiguar el efecto de la sequía, ante el detalle del presidente Fernández sobre la gravedad de sus consecuencias.También este martes el ministro de Economía, Sergio Massa,, sobre todo en sectores como energía, proteínas, agroalimentos y minerales críticos.La visita de los integrantes del Capitolio se dio luego de la cumbre de presidentes celebrada la semana pasada en la Casa Blanca, y en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.En términos económicos, las partes pusieron en valor la sociedad comercial histórica de ambos países con niveles de intercambio que superaron los US$ 15.000 millones en 2022.El, Cafiero mantuvo un encuentro con la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con quien trató este tema en el marco de la primera visita que realizó a Estados Unidos y en el contexto de una serie de reuniones que mantuvo con autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo estadounidenses.Durante aquellas reuniones, se remarcó elseguras en el nuevo escenario mundial y comoA su vez, los, sectores en los cuales Argentina tiene un marcado desarrollo.