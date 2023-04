La Primera Dama impulsó una actividad por el mes de la concientización y la aceptación del autismo

El encuentro sobre Autismo se desarrolló en la Quinta Presidencial de Olivos.//Foto FB Fabiola Yañez

Profesionales, madres, padres y familiares de personas con autismo compartieron sus experiencias y aprendizajes.//Foto FB Fabiola Yañez

Participantes de la jornada en Olivos

La Primera Dama, Fabiola Yañez, impulsó una actividad, en el marco del mes de la concientización y la aceptación del autismo, en la que distintos oradores brindaron su testimonio y reflexiones sobre esta condición que acompaña a una de cada 36 personas en el mundo entero, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, ya que en Argentina aún no se cuenta con datos actualizados a nivel nacional.El encuentro se desarrolló en la Quinta Presidencial de Olivos y durante su intervención Yañez destacó la importancia de"Solo el conocimiento nos quita el miedo para poder vivir en una sociedad mas amigable y comprensiva", agregó.En este sentido, señaló que "la única manera de lograrlo es a través del aprendizaje y la concientización" y la relevancia que tiene hoy en día la "educación emocional" y el trabajo mancomunado de lucha contra el bullying.La Primera Dama hizo hincapié en la necesidad de "derribar mitos, prejuicios y estereotipos sobre el autismo" y dijo que "por ello que necesitamos contar con información precisa y confiable, para así diseñar los apoyos necesarios".Además, destacó "la importancia de fomentar ambientes accesibles para las personas con autismo en todos los ámbitos de la sociedad".La actividad contó con la participación de destacados oradores que brindaron susinformaron fuentes de Presidencia.Entre ellos se encontraban personas que se encuentran dentro del espectro autista y que se desempeñan en distintos ámbitos, profesionales especializados en el tema, así como también madres, padres y familiares de personas con autismo que compartieron sus experiencias y aprendizajes.También participaron de este encuentro distintas instituciones de la sociedad civil, organizaciones de padres y fundaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo.Yáñez agradeció a todos los participantes por "su valioso aporte y compromiso en la lucha por una sociedad más respetuosa y amigable con la diversidad" y "especialmente a Vanesa Herrera, de Fundación Noble, a Alexia Ratazzi, del Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condición del Espectro Autista (Panaacea); y alquien disertó al inicio del encuentro y ofició de"El autismo trae consigo fortalezas pero también implica un nivel de desafíos y necesidad de apoyos que podrían incrementarse si el contexto no es inclusivo, discrimina o segrega", relató Cadaveira.Asimismo, la Primera Dama destacó la importancia de "continuar trabajando juntos para promover la mejora en la calidad de vida y el respeto hacia todas las personas con autismo"."Las personas autistas no viven en su mundo, viven en nuestro mundo", enfatizó."Aprendí mucho de ustedes y cada uno de sus testimonios. Para mí es muy importante seguir visibilizando todos los proyectos que ayuden a mejorarle la vida a las personas", finalizó.En este contexto es que la Primera Dama seconpara intercambiar experiencias y conocimientos sobre el tema entre la Argentina y esa asociación.Brindaron su testimonio en primera persona, durante el encuentro del Día de la Concientización y la Aceptación del Autismo, Ian Moche (un niño con autismo), Bruno Nicolini (actor adolescente con la misma condición), Carito Elefante Violeta (ilustradora y tatuadora con TEA), Romina Escobedo (psicóloga con autismo), Eleonora Borgoglio (profesional adulta con la misma condición) y Sunny (directora de artes escénicas y artista con TEA), quien luego de las disertaciones cantó una versión del tema "Aleyuya".Participaron como oradores de esta reunión, además de Cadaveira, Marianela Furriol (docente diplomada en comunicación aumentativa y alternativa), Jorge Sengiali (TGD Padres TEA) y Alejandro Garro (Línea 85) quien contó sobre este proyecto, del que fue pionero, de incorporar apoyos visuales en un colectivo y que hoy ya replicaron otras líneas.Entre los asistentes estuvieron presentes Horacio Joffre, presidente de la Asociación Argentina de Padres Autistas (Apadea), Gabriel Grivel (Panaacea), Juan Garro (Línea 85) y representantes de TGD Padres, TEA Grupo Promotor, Asociación Asperger Argentina, Apadea La Plata, Hacer Puentes, ONG Salidas Inclusivas y Unidos por el Autismo (UPA), entre otros.Por último se presentó Autismored, una red social gratuita que busca facilitar el acceso al diagnóstico y conectar a las personas con autismo con profesionales de la salud, comercios y servicios amigables y apoyos.Tres organizaciones vinculadas al autismo, Brincar por un Autismo Feliz, Apadea y Panaacea; junto a Rotary Club Montserrat y un actor muy importante a nivel tecnologico como Globant y armador de la plataforma, invitaron a conocerla."Es importante que la comunidad autista en conjunto con sus familias puedan vivir mejor, para eso los profesionales y docentes deben estar capacitados, los diagnósticos deben garantizarse a cualquier edad, al igual que cualquier apoyo que cada persona necesite con el objetivo de lograr una sociedad más neuroinclusiva", concluyó Yañez.