Reclaman investigar casos de víctimas de la dictadura por razones de género disidentes

Pozo de Banfield. Foto: comisionporlamemoria.org

"Necesitamos esa mirada particular hacia el pasado, si no hay un negacionismo en relación a nuestras víctimas del terrorismo de Estado. Invisibilizan nuestra existencia en lo que fue la dictadura cívico militar eclesiástica. No hay faltantes de fuentes que dan cuenta de esa persecución" Cristian Prieto Carrasco, periodista y escritor

Testimonios en el juicio. Foto: captura de pantalla.

Pozo de Quilmes. Foto: CPM2

Testimonios en el juicio. Foto: captura de pantalla.

Pozo de Quilmes.Foto: CPM3

Pozo de Quilmes.Foto: CPM4

Especialistas que analizaron el archivo de la ExDirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) detallaron hoy en un juicio por crímenes de lesa humanidad la persecución y criminalización que sufrió el colectivo de homosexuales, lesbianas, travestis y trans en la última dictadura y reclamaron que se investiguen los casos de víctimas por razones de género disidentes."No puede ser que cada 24 de marzo las siluetas de nuestros compañeros y compañeras sean sin nombre ni biografías; sabemos que existen esas biografías, sabemos que hay fuentes que se pueden estudiar con esa perspectiva sexogenérica, de mirar lo que sucedió durante el terrorismo de Estado", expresó Cristian Prieto Carrasco, periodista y escritor que trabajó con el archivo de la exDippba.Prieto Carrasco declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde octubre de 2020 juzga a 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Bergés, por los delitos cometidos contra más de 600 víctimas alojadas en los excentros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús."Hay que tener un ojo y ver si el Plan Cóndor (el programa represivo conjunto de las dictaduras latinoamericanas) no tiene en su mirada un particular ensañamiento hacia homosexuales, lesbianas y trans. Es una hipótesis y por eso nos parece importante la apertura de archivos porque ellos podrían dar cuenta de estos cruces. Se llevaban a los homosexuales y a los maricas a las brigadas, a las comisarías, deben tener (esas dependencias) archivos como la exDippba", precisó.El periodista y escritor sostuvo que aportar "esa mirada de género" a la lectura de esos archivos policiales y militares "permitiría que en 3 años, cuando se cumplan 50 años de la dictadura, llegar a tener un registro; no puede ser que no tengamos registro histórico de la persecución a nuestra comunidad por razones de género"."Necesitamos esa mirada particular hacia el pasado, si no hay un negacionismo en relación a nuestras víctimas del terrorismo de Estado. Invisibilizan nuestra existencia en lo que fue la dictadura cívico militar eclesiástica. No hay faltantes de fuentes que dan cuenta de esa persecución, existen testimonios, pero tienen que ser mirados con otros ojos", reclamó.Consideró que "no podemos mirar la misma persecución de los que fueron víctimas por su militancia, que han dado testimonio en este y otros juicios y han tenido otra contención desde los organismos de derechos humanos. Hay que tener una mirada particular para leer esos legajos policiales y los testimonios, si no seremos invisibilizados"."Esto es urgente, porque se están muriendo las personas que fueron víctimas en la dictadura cívico militar eclesiástica", remarcó.Prieto Carrasco puntualizó que se estima que fueron "400 las víctimas" del colectivo Lgtbx durante la dictadura, por eso concluyó su testimonio expresando: "30.400 compañeres y compañeras detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre".La profesora de historia e investigadora de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Ana Cecilia Solari Paz también dio testimonio ante el TOF1 y relató el análisis que pudo hacer de los archivos de la exDippba, resguardados por ese organismo tras la disolución de esa dependencia policial en el año 1998, en el marco de una reforma policial."En los archivos de la Policía Bonaerense el término más utilizado para identificar a las disidencias sexo genéricas fue el de 'amoral', pero también ´mujer hombruna', 'pederasta', 'marimacho', y se aludían en las fichas a sus modales o formas de caminar amaneradas, afeminadas o si era un hombre que olía estar acompañado de muchachitos de ademanes amanerados", explicó la especialista.También recordó el caso de una agente policial expulsada de la fuerza por su "lesbianismo" y citó una circular que organizaba la "represión del travestismo"."Las disidencias sexo-genéricas fueron perseguidas de manera sistemática y continua por la policía", aseguró. Solari Paz destacó que "fue una política que gobernó a través de la masacre" y "aplicó una violencia extrema"."Hay que pensar esas violencias y considerar a otros sujetos que fueron reprimidos y asì conocer situaciones que no fueron visibilizadas ni aparecen en las historias y memorias dominantes", apuntó.También declaró Isabel Ibarra, detenida y torturada junto a su hermana en el Pozo de Banfield, quien aseguró que "me robaron una parte de mi vida" y destacó que "es la primera vez que me llaman" para dar testimonio; y Pablo Estévez hijo del desaparecido José María Estévez, quien relató el secuestro de su padre en mayo de 1977 y el de su tío, en agosto de ese año.