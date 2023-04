En la justicia, las mujeres ocupan la mitad de los cargos, pero sólo el 25% de los más altos

Las mujeres representan el 54% de la Justicia nacional, pero ocupan apenas el 25% de los cargos concursables de mayor jerarquía . ¿Por qué? ¿No quieren ser juezas? ¿Están menos preparadas? ¿Cómo es el sistema de selección de jueces y juezas en la Argentina? 🧵👇🏽 pic.twitter.com/kXUcakODQb — Fundar (@fundarpoliticas) April 4, 2023

El proceso se basa en un sistema "neutral" que en realidad no tiene en cuenta las desigualdades estructurales. No existen prácticas neutrales al género: ocultan y naturalizan procesos que nacen desde la masculinidad hegemónica. — Fundar (@fundarpoliticas) April 4, 2023

Las mujeres representan más de la mitad de los funcionarios de la justicia argentina, pero ocupan apenas el 25% de los cargos de mayor jerarquía y el 23% de los concursos para ser juez, debido a "barreras invisibles" que las desalientan a competir, aseguró este martes un estudio de la ONG Fundar.Las mujeres representan el 54% del sistema de justicia argentino, sin embargo sólo ocupan un cuarto de los cargos jerárquicos y de los concursos para liderar juzgados, lo cual evidencia un "techo de cristal" en la Justicia argentina."La evidencia empírica nos permitió determinar que existe una. De las personas que concursan, sólo un 23% son mujeres. Sin embargo, una vez que se presentan, avanzan con mejores resultados que los varones y el porcentaje de participación femenina va aumentando en cada paso", explicaron desde Fundar.La ONG analizó una base de datos a partir de la información de los, donde se tomó en cuenta la información de los y las"Si miramos la composición de género del sistema de justicia argentino encontramos que las mujeres representan más de la mitad de la población judicial. Son el 54% del total del personal, el 58% del equipo administrativo y el 56% del funcionariado, pero apenas el 25% de los cargos más altos, de ministros/as, procuradores/as generales y defensores/as generales. Esta", advirtieron.Para explicar esta subrepresentación de mujeres en los cargos de la Justicia, el estudio afirma queya que sobrevaloran la producción jurídica, es decir, escribir libros o artículos, por sobre la idoneidad y la capacidad en la resoluciones judiciales."Creo que hay que ponerle ojo a la manera en la que se diseñan los concursos, porque muchas veces están basados en estándares pensados en hombres. Por ejemplo, parece un criterio objetivo pensar en número de publicaciones, pero a veces las mujeres, debido a la maternidad, no pudimos publicar. En apariencia son objetivos, pero no hacen lo suficiente para considerar la situación de las mujeres", expone el informe en el testimonio de una postulante a jueza en 2022.Para abordar el problema del "techo de cristal" en el Poder Judicial, desde Fundar aseguraron que "no puede pensarse de forma aislada, sino que está relacionado con la tensión entre la vida familiar y la laboral", y explicaron que a las barreras sociales también se le suman las barreras autoimpuestas en las mujeres.Por ello, el trabajo propone"promover modificaciones reglamentarias que contemplen las distintas barreras sociales y culturales con las que las mujeres se enfrentan en la evaluación de sus antecedentes" y "establecer -a medida generen vacantes- un".También se aconseja "dar mayor peso relativo en el puntaje final a los exámenes de oposición que a los antecedentes, pues está constatado que las personas jóvenes y las mujeres rinden, en promedio, mejores exámenes" y "generar evidencia empírica constante y actualizada para monitorear los datos y evaluar si se modifican o no con el tiempo los números de mujeres inscriptas a los concursos".Por último, se proponey "diseñar una política presupuestaria de concursos con perspectiva de género, destinando recursos específicos a su planificación, desarrollo y evaluación".