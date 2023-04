Mariano Herrón repite el equipo de Boca para el debut en la Libertadores

Boca viene de vencer por 3 a 0 a Barracas Central por la Liga Profesional / Foto: Cristina Sille

El director técnico interino de Boca Juniors,, paró este martes en la práctica de fútboly que será el que debute en el Grupo F de la, el jueves próximo, anteEl once "xeneize" formará con Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.En el entrenamiento de hoy el peruano, recuperado de una molestia muscular que lo afectó tras el encuentro amistoso con la selección de su país en el empate 0 a 0 ante Marruecos por la fecha FIFA, jugó para los suplentes.La lista de convocados para viajar a Venezuela se completa con Javier García, Rodrigo Brey, Nicolás Valentini, Agustín Sandez, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Diego "Pulpo" González, Oscar Romero, Miguel Merentiel, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.El plantel se concentrará esta noche en un hotel de la zona de Ezeiza y mañana a las 10 viajará en vuelo chárter -que tardará 10 horas en llegar- hacia Caracas, desde donde combinará con otro vuelo privado hacia la ciudad petrolera de Maturín, en donde enfrentará al Monagas.En la delegación boquense estará incluido, quien saldrá como ayudante de Herrón al campo de juego, ya que no está habilitado por la Conmebol su ayudante habitual, Claudio Morel Rodríguez, quien igual viajará a Venezuela.En cuanto al DT, cada vez se agrandan más las chances de que, si no hay un nuevo entrenador designado por la dirigencia boquense, Herrón estará también en el banco ante Colón de Santa Fe el próximo domingo en la Bombonera, por la 10ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).En ese contexto, la dirigencia de Boca no pierde de vista que en abril el equipo afrontará tres partidos por semana entre Liga Profesional y Copa Libertadores.Entre los nombres posibles, a-quien actualmente dirige a Tigre- se suma el de, quien tiene contrato con la Liga de Quito hasta diciembre de este año.En esa búsqueda contra reloj, allegados a la dirigencia de Boca se atreven a preguntarse por qué no golpear la "puerta" del histórico, quien cerca de cumplir 74 años pasa su plácida vida entre Buenos Aires y París, rodeado de su afectos. Por lo cual es casi imposible que el "Virrey" vuelva a ponerse el buzo de entrenador, y tampoco el de asesor.