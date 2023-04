Cómo prevenir las estafas virtuales con la app "Mi Argentina"

"Es importante recordar que desde el Ministerio de Salud no contactamos por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona por ningún motivo".

✋🏼Consejos de ciberseguridad



⛔Ni @‌msalnacion, ni #MiArgentina ni #TINA realizan llamadas para turnos de vacunación ni piden información personal.



En este link, vas a encontrar recomendaciones para proteger tu identidad digital y tus cuentas👇🏼https://t.co/YKjvODhsVQ — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 3, 2023

Recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar estafas a través de WhatsApp

Además te recomendamos:

🔒Activar la verificación en dos pasos

👤No mostrar tu foto de perfil a personas que no conozcas

☎️Cambiar la contraseña predeterminada de tu correo de voz

✅Buscar el tilde verde en las cuentas oficiales de WhatsApp — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 3, 2023

El, lanzaron una campaña de prevención de estafas virtuales para mejorar la seguridad de los dispositivos y saber cómo actuar en caso de ser víctima de un ciberdelito, se informó oficialmente.La campaña tiene como objetivo informar a la ciudadanía que la cartera sanitaria, la app Mi Argentina y la asistente virtual Tina no realizan llamadas telefónicas, ni envían mensajes de WhatsApp solicitando información personal, indicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado."Es muy importante recordar a todos los ciudadanos que desde el Ministerio de Salud no contactamos por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona por ningún motivo. Queremos dejar en claro que la cartera sanitaria no pide datos personales, ni tampoco asignamos turnos para vacunación Covid o vacunación antigripal", manifestó la directora nacional de Seguimiento de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Irene Roccia.En caso de recibir un mensaje de WhatsApp o llamado de un número privado o desconocido "es importante que todas y todos estemos informadas e informados. Son llamados o mensajes falsos que intentan concretar algún tipo de estafa virtual o phishing, por lo que no se deben dar códigos ni información personal", remarcó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.Eles una técnica que se usa para obtener información confidencial de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad digital de las personas.También se utilizan correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto falsos para obtener contraseñas y datos personales valiosos.Paloma Szerman, gerente de Políticas Públicas para WhatsApp en América Latina, remarcó que "es importante activar lay recordar que WhatsApp no solicita códigos o datos a los usuarios de manera proactiva. No compartas tu información con nadie"."Activá la verificación en dos pasos: es un número de identificación personal (PIN) de 6 dígitos que sirve para proteger tu cuenta".: así evitarás que alguien tome una captura y se haga pasar por vos".predeterminada de tu correo de voz para asegurarte de que sólo vos tenés acceso"."Buscá la, como la del chatbot Tina, que sirve para".En caso de robos de cuenta de WhatsApp, se debe que escribir a-en español- explicando la situación e incluyendo el número de teléfono completo, con los códigos del país y de área, y recomendaron alertar a los contactos por otros medios para evitar caer en estafas.En casos de sufrir un delito informático, se puede denunciar en esta página web , clickeando en la opción