Piden investigar la agresión a Berni y denuncian que pudo ser un “plan sincronizado”

Berni fue agredido el lunes durante una protesta de choferes en La Matanza. /Foto: AFP.

La causa

Mientras los responsables de la seguridad miran para otro lado, el reclamo de los choferes de colectivos es el mismo: la incontrolable inseguridad que viven a diario junto a los pasajeros. En Morón visité la Empresa Línea 216 y escuché de primera mano el drama que están viviendo.… pic.twitter.com/MsxmLYGkBO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2023

ocurrido este lunes cuando se presentó en la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos., ubicados en el barrio porteño de Retiro, por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que sospecha que las agresiones no fueron parte de “un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad” sino que obedecen “a un plan de acción sincronizado”.y está apuntada “contra las personas que participaron de los hechos violentísimos perpetrados contra el Ministro de Seguridad de la Provincia”, según surge del escrito al que accedió Télam.La abogada Carreras opinó en su denuncia que los hechos no fueron protagonizados “solo por manifestantes exaltados que actuaron espontáneamente” por lo que reclamó que “se investigue a los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia acaecidos”., enumeró la abogada, quien luego sostuvo “que a poco de arribar en helicóptero el funcionario, fue rodeado, atacado por delante y por detrás, atacado en reiteradas ocasiones”.Carreras señaló que a través de las coberturas de los distintos medios televisivos se pudieron escuchar “gritos de pedido de renuncia, insultos por parte de los presentes (no todos), mientras que lograban acceder y seguir agrediendo físicamente al Ministro”.“A poco de ver las imágenes, pueden verse partícipes concretos de la arenga y agresiones, puesto que en caso de haber agredido la totalidad de los presentes estaríamos frente a otra víctima más”, sostuvo., sostuvo la abogada, quien reclamó que se investigue si existe vinculo entre los agresores y la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.“Solicito sea investigado, por sospechar con alto grado de certeza, que no fue un accionar espontaneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad, sino que obedece a un plan de acción sincronizado”, remarcó.que con fecha 17-3-2023 concurrió a una línea de colectivo, subiendo mensaje sobre ´reclamo de choferes respecto a la seguridad´ y video con personas que coincidirían con los atacantes de ayer”, detalló Carreras en su presentación.