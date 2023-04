Mendoza se promociona como ciudad "Film Friendly" con 12 películas en marcha

Foto: Alfredo Ponce

📺 Llega a la el encuentro televisivo UNCUYO "TV MORFOSIS 2023"

🗣️ Habrá paneles en los que se abordarán las actuales narrativas audiovisuales.

🗓️ Lunes 3 de abril - Salón de grado de la FCE. A partir de las 9h

🎟️ Reservá tu entrada en @eventbritehttps://t.co/VM3NjXugQW pic.twitter.com/L1wosTvPN5 — UNCUYO (@UNCUYO) March 31, 2023

Tras el encuentrodonde se abordaron las actuales narrativas audiovisuales y formatos, la capital de Mendoza se consolida como ciudad "Film Friendly" con 12 producciones en marcha para rodarse, entre ellas “Jaque Mate”, protagonizada por Adrián Suar.“Tenemos el objetivo de consolidarnos como una ciudad 'Film friendly' y junto al gobierno de Mendoza estamos trabajando para generar acciones concretas, como la creación del set de filmación en el Distrito 33, beneficios fiscales para producciones y la promoción de talento local para la industria", indicó el intendente de ciudad, Ulpiano Suárez.El lunes la ciudad de Mendoza fue sede del encuentro televisivo e interactivo internacional, que se transmitió por TV y streaming a todo el mundo reuniendo a referentes de la vanguardia audiovisual de Iberoamérica.Según datos brindados a la concurrencia,Asimismo, la creatividad en las narrativas se han convertido en elemento diferenciador que define tanto el consumo de un contenido, como el "engagement" a una plataforma digital de streaming u Over The Top (OTT).“Hoy, según se detalló, siete de cada diez internautas en el mundo, en edad laboral, pagan por contenidos digitales. Asimismo, producciones audiovisuales no convencionales, manufacturadas por influencers, acaparan buena parte del tráfico de datos audiovisuales en aplicaciones de creadores de contenidos como YouTube, TikTok o Twitch, por nombrar sólo algunos ejemplos.El evento contó con la participación de la Ciudad de Mendoza y fue organizado por la, a través de su canal de TDA, Señal U; la Universidad de Guadalajara, México, en su canal 44 TV y por ATEI (Asociación de las Televisiones Educativas de Iberoamérica).