Galarraga advirtió que "ya están trabajando" sobre las recomendaciones que publicó la ONU

La ONU recomendó algunas medidas para las personas discapacitadas en Argentina. Foto: Pablo Añeli

"Estamos trabajando en muchas de las cuestiones que se plantearon hoy y también estamos planteando soluciones"

Desde Andis dijeron que ya "están trabajando" en las medidas. Foto: Pablo Añeli

El informe publicado remarca la integracion en la vía pública y las leyes de salud mental. Foto: Pablo Añeli

Algunas de las recomendaciones en las que la ONU hizo hincapié

Suponen "desafíos fuertes y concretos". Foto: Pablo Añeli

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis),en los que "ya se está trabajando", pero que "aún falta" y que suponen "un insumo para seguir transformando" en materia de política pública y derechos del colectivo.Así lo expresó tras la presentación del informe con recomendaciones que el CDPD realiza, durante una conferencia realizada este martes en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación."Muchas de las observaciones que emitió el Comité de ONU recogen los desafíos que nosotros mismos enunciamos durante durante la exposición argentina ante el CDPD en marzo en Ginebra, donde dimos cuenta de los avances concretos en materia de visibilidad del colectivo, ampliación de derechos y de transformación del Estado, pero también los desafíos que nos faltan y para los que estamos trabajando",En ese sentido, el director de la Andis resaltó que, en los que la Argentina "ya se encuentra trabajando"., dijo Galarraga.Y continuó: "Las recomendaciones son un insumo para seguir transformando y trabajando en materia de política pública y de transversalización de la discapacidad, uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión en estos años pero que sabemos que falta mucho todavía".el proyecto que prevé una nueva ley marco en discapacidad, para la que sólo restan "procesos administrativos, y luego se la presentaremos al Presidente"."Aún así sabemos que hay otros retos también en cuanto al Código Penal, al Código Civil y las enormes barreras del Poder Judicial respecto a personas con discapacidad. Queda mucho por hacer para garantizar mayor acceso a la justicia, mayor accesibilidad a todos los procesos y que la perspectiva de la discapacidad esté presente en la administración de la justicia en Argentina", agregó en diálogo con Télam., coordinado por Faica, presentado al Comité Nacional de Políticas Sociales y en el Primer Foro Regional de Intercambio sobre los avances de la implementación de la CDPD y los ODS.Al respecto,"El trabajo de la sociedad civil siempre es un insumo y un aporte para el desarrollo de políticas públicas y formación social y cultural que tenemos que lograr en Argentina para que la inclusión sea real y efectiva", concluyó.con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley alineada con el modelo de derechos humanos, así como la reforma de la normativa sobre prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad y el sistema de certificación de la discapacidad".-"Toda política pública-"Debe garantizarEn cuanto a la comunicación, si bien está contemplado por ley, no encontramos audiodescripción, son muy pocas las interpretaciones en lengua de señas, la aplicación Mi Argentina donde se hacen trámites no es apta para los lectores de pantallas que usan las personas con discapacidad visual, y esto pasa en muchas páginas"., -que es lo que permite el acceso a tratamientos, educación, rehabilitaciones, etc Esto llevó al Comité a recomendar al Estado argentino que elimine "los obstáculos que dificultan su obtención".no hay una perspectiva de discapacidad, siendo uno de los colectivos más discriminados y con mayor índice de pobreza".se deben "incrementar los esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad"., el Comité dijo al Estado que debe "reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad".el Comité instó al Estado a "reformar el Código Penal Argentino y los Códigos Procesales penales pertinentes (...) a fin de evitar la privación de libertad de las personas con discapacidad sobre la base de su peligrosidad, revisar los casos de las personas internadas en cárceles".y "aumentar el presupuesto para salud mental conforme a la pauta del 10% del presupuesto de salud, establecida por la Ley 26.657".