Presentaron en Ushuaia la muestra de realidad virtual "Pisar Malvinas"

Conocer las islas para reforzar nuestra identidad

La muestra de realidad virtual, creada a partir de un desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) por iniciativa del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur que dirige el periodista, escritor y ex combatiente Edgardo Esteban, fue presentada por primera vez en la ciudad de Ushuaia como parte de las actividades por el reciente aniversario del inicio de la guerra de 1982.La experiencia, de “realidad inmersiva”, permite conocer simbólicamente las Islas Malvinas y observar su paisaje, su geografía y su fauna, además de adentrarse en acontecimientos históricos relacionados con la usurpación del archipiélago por parte del Reino Unido, desde 1833.“Son varias etapas y se puede vivir más de cerca la experiencia de conocer las islas. Es importante porque no podemos defender lo que no conocemos, y si bien la guerra fue un acontecimiento trascendente, hay otros datos e hitos históricos que vale la pena conocer”, explicó Esteban durante su paso por Ushuaia donde participó de varias actividades ligadas a la causa Malvinas.También destacó que la muestra virtual es una forma derespecto del reclamo de soberanía, utilizando las herramientas que utilizan los jóvenes.Anticipó además que habrá undedicado a niños y niñas de menor edad, para que puedan familiarizarse con la flora y la fauna de las islas.“Todas estas actividades son una manera de insistir en nuestros derechos hasta tanto nuestro país pueda recuperar efectivamente las islas y nuestra bandera pueda volver a flamear allí”, afirmó el excombatiente.Antes que en Ushuaia, también se presentó en la ciudad de Río Grande dentro del Espacio Tecnológico que administra el municipio local.“En nuestro caso también nos sirvió para mostrarles a nuestros jóvenes desarrolladores el alcance de la tecnología inmersiva. Aquí tenemos jóvenes capacitados y con el perfil para trabajar en este tipo de temas”, afirmó Jonatan Bogado, subsecretario de Innovación Pública de la municipalidad riograndense.En Ushuaia, la muestra puede visitarse en el “Polo creativo”, uno de los espacios abiertos por el gobierno fueguino para capacitar a jóvenes en la industria del conocimiento.La presentación fue organizada por la secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia e incluyó una charla a cargo de los desarrolladores del proyecto en la Unsam, que también brindaron otra disertación sobre el tema en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.Según sus autores, la muestra propone un “recorrido arqueológico y geológico con tecnología 3D y técnicas de modelado y fotogrametría instaladas en distintas porciones del archipiélago”.propone la experiencia virtual que, además, se postula como “un puente entre la educación y el entretenimiento”.