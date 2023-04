Cerruti, sobre el crimen del colectivero: "Cada muerte por inseguridad nos duele como la primera" VER VIDEO

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó y que "cada una de las muertes por inseguridad duele como la primera", al referirse al crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado ayer por la madrugada de un disparo en el pecho tras ser asaltado en la interior de la unidad durante un recorrido en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza., dijo Cerruti en una conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Casa Rosada, exclusiva para medios populares.En ese marco, agregó: "No nos parece que algunos temas tengan que ser motivo de tantas tapas de los diarios porque se le puede de esa manera pegar a tal o cual político o espacio político y otros pasan desapercibidos"."Una muerte anunciada en Buenos Aires para nosotros es tan grave como una muerte en el Gran Buenos Aires, como el femicidio, y en ese sentido nos ocupamos de todos y de todas con el mismo compromiso", aseveró Cerruti.La Portavoz destacó que la "responsabilidad" del Gobierno nacional es la decon las autoridades locales los esfuerzos para enfrentar la problemática de la inseguridad, pero subrayó que la "responsabilidad por la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es de (Horacio) Rodríguez Larreta, la de la provincia es de (Axel) Kicillof, y la de Santa Fe es de (Omar) Perotti".Cerruti señaló que la administración central tomacomo "ir a Rosario y a acompañar a la provincia de Buenos Aires" con fuerzas federales mientras lucha por una "sociedad más igualitaria"."Una causa central de la violencia y de la inseguridad son la injusticia y la desigualdad. No es porque hay más pobreza que va a haber más inseguridad, es donde hay más desigualdad que hay más inseguridad. El Gobierno tiene la obligación de llevar adelante dos políticas, luchar por la igualdad, por la distribución del ingreso, por una sociedad más segura es una sociedad más igualitaria. Y, al mismo tiempo hay que tomar medidas concretas", afirmó.En ese sentido, señaló como incoherenteDurante la conferencia de prensa, la portavoz fue consultada por temas tan diversos como la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la distribución de la pauta publicitaria o la intervención del Estado en los barrios populares durante la pandemia de coronavirus.Por ejemplo, señaló que desde el Gobierno nacional hay conciencia de las "dificultades que hay" y apuntó contra las "crisis concatenantes" que sufrió la Argentina: la pandemia, la guerra europea, la deuda externa heredada y la sequía."En este momento, en el marco de estas cuatro crisis, entendemos las dificultades de todos los días, pero no tenemos estallidos en algunos lugares, donde la situación es más difícil, porque la ayuda social del Estado llega a través de las organizaciones populares", destacó.En el mismo tono, destacó que"en toda la historia", duplicando el gasto promedio y llevándolo a 1.2% del Producto Bruto Interno.Finalmente, Cerruti destacó el rol de la organización en los barrios populares, dónde prima "la solidaridad" y afirmó que hay que "aprender" de esas experiencias.