Se esperan más estudios para saber la causa de muerte de la beba que falleció en CABA

Los padres de la beba se encontraban durmiendo en La Recova de Paseo Colón. / Foto: Victoria Gesualdi

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

La justicia porteña espera resultados de estudios complementarios de la autopsia para determinar las causas de la muerte de la beba de tres meses que se encontraba con sus padres en situación de calle, a pocos metros de la Plaza de Mayo, e indicó que hasta el momentos no hay imputados en la causa.La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, detalló que “se encuentra en plena investigación de las causales que derivaron en el fallecimiento de Joseline Silvana Mostajo, de tres meses de edad, ocurrido en la madrugada del 31 de marzo de este año”.También indicó que".Los padres de la niña que junto a ella se encontraban durmiendo bajo la recova de Paseo Colón al 100 notaron -cerca de las 5 de la mañana- que no respondía a los estímulos por lo que inmediatamente se acercaron a “solicitar auxilio a personal policial de la casa de Gobierno, ubicada a pocos metros”.Inmediatamente se hizo presente el SAME, pero pese a los intentos de reanimación por parte de los profesionales la nena fue declarada muerta a las 5:15.que estuvo a cargo de Héctor Enrique Di Salvo, del Cuerpo Médico Forense y que cuya, según se informó oficialmente.En consecuenciaa través de su web oficial.Asimismo, precisó que en el caso tomó intervención personal del programa Buenos Aires Presente -BAP- a fin de dar contención y alojamiento a los padres, así como el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes.