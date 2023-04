Para el presidente del Credit Suisse, "el banco no podía ser salvado"

Los accionistas se mostraron indignados durante la asamblea.

El objetivo de las autoridades regulatorias fue evitar un colapso que amenazaba con producir un efecto sistémico en el resto del sistema financiero

El saldo de las últimas tensiones en los bancos también dejó, en Estados Unidos, la caída del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank

El presidente del banco Credit Suisse, Axel Lehmann, pidió perdón a los accionistas.

El presidente del banco Credit Suisse, Axel Lehmann,para evitar su quiebra el mes pasado, y aseguró que el banco no podía ser salvado por lo que la fusión tuvo que llevarse a cabo."Me disculpo que no hayamos podido frenar la pérdida de confianza que se fue acumulando a lo largo de varios años y por haberlos decepcionado", afirmó el ejecutivo en la apertura de la última asamblea anual del banco, tras 167 años de historia.Luego de años de escándalos y malas apuestas financieras,Tras arduas negociaciones, que contaron con la gestión del gobierno suizo, el banco fue vendido a su competidor UBS por US$ 3.250 millones, el pasado 19 de marzo.que amenazaba con producir un efecto sistémico en el resto del sistema financiero, pues era uno de los bancos con más interconexiones en el mundo.Los accionistas se mostraron indignados durante la asamblea tras ver como sus inversiones se evaporaron con la venta del banco y por no haber sido consultados por la fusión, algo que debe realizarse en este tipo de operaciones pero que la urgencia impidió.a la entrada de la asamblea en donde hubo presencia policial para evitar desbordes.La cúpula directiva defendió la decisión de vender a UBS y consideró que era la única opción posible.“El banco no podía ser salvado. En última instancia sólo hubo dos opciones: un acuerdo o la bancarrota. La fusión tenía que llevarse a cabo”, justificó Lehmann en declaraciones difundidas por las agencias de noticias DPA y Bloomberg.La segunda opción “habría llevado al peor de los escenarios” con una “pérdida total para los accionistas, riesgos impredecibles para los clientes y graves consecuencias para la economía y los mercados mundiales”.Aseguró que junto a UBS están “comprometidos” a buscar las mejores soluciones posibles para los empleados y a "reducir este tiempo de incertidumbre lo más posible"., quién señaló que las corridas que sufrió el banco desde fines del año pasado fueron resultado de "rumores y especulaciones infundadas".Körner afirmo que la situación llevó a "actuar con rapidez y decisión" y aseguró que el colapso "habría sido catastrófico no sólo para Suiza sino para la economía mundial".El vicepresidente del Banco Nacional Suizo –el banco central de ese país-, Martin Schlegel, afirmó, en la misma línea que los directivos del banco, que se trataba de la única salida., afirmó el lunes en declaraciones televisivas.El saldo de las últimas tensiones en los bancos también dejó, en Estados Unidos, la caída del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank.Según afirmó en una carta a accionistas el CEO de JPMorgan,Consideró que las turbulencias se debieron, entre otros motivos, a la ausencia de pruebas de estrés sobre los efectos que traería una suba de tasas de interés.Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen declaró el lunes que la situación bancaria está "estabilizándose" con una baja en la salida de depósitos que impactaba a los pequeños y medianos bancos.