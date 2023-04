La ONU exigió a Rusia terminar con las deportaciones de niños ucranianos

Según las autoridades ucranianas, 16.221 niños fueron deportados a Rusia. Foto: AFP.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió este martes a Rusia que permita a las organizaciones internacionales visitar a niños y otros civiles "que fueron deportados a la fuerza" desde Ucrania a territorios controlados por el Kremlin.La resolución insta a Rusia a "dentro de Ucrania o a la Federación de Rusia (...), en particular niños, incluyendo los que están bajo custodia de las instituciones, no acompañados y separados" de sus familias.El texto fue aprobado con 28 votos a favor, 17 abstenciones y dos en contra (China y Eritrea).Según las autoridades ucranianas,, unas cifras que la Comisión de la ONU no pudo verificar, refirió la agencia de noticias AFP.El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, anunció que había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de "deportación ilegal" de niños ucranianos desde que empezó la invasión.Unadesde que empezó la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, concluyó en un informe que las "situaciones que examinó sobre el traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra".El texto adoptado este martes prorroga por un año el mandato de la comisión y llama a Rusia a permitir que los representantes y los colaboradores de los organismos internacionales de ayuda humanitaria y de derechos humanos tengan "un acceso sin trabas, inmediato, duradero y seguro" a esas personas, y a "aportar informaciones fiables y completas sobre el número y el lugar en el que se encuentran esos civiles, y garantizar que sean tratadas dignamente y su regreso sin peligro".La resolución también pide a Rusia que permita el acceso a todos los prisioneros de guerra y a otras personas "detenidas ilegalmente".Sin embargo, la, también acusada por la CPI, afirmó hoy que quienes actúan "contra los intereses" de los menores son las autoridades ucranianas y no las rusas, entre otra razones porque "no están haciendo nada para evacuarlos de zonas en peligro"."Las tropas ucranianas y las fuerzas nacionalistas utilizan a los niños como escudos humanos", señaló la comisionada citada por Europa Press.Añadió que "Ucrania está persiguiendo a las familias rusas" y a los "huérfanos" acogidos por ellas en la región del Donbass, ocupada parcialmente por Rusia.En este sentido,incluso amenazando por teléfono y en las redes sociales a las familias que supuestamente quieren acoger a los niños, según la agencia de noticias TASS.