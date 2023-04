Optimismo en el Senasa de cara al desembarco de productos argentinos a nuevos mercados

Optimismo en el Senasa de cara al desembarco de producción argentina a nuevos mercados.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) trabaja en la la sequía , entre otros factores, a la vez que avizora el desembarco de producción argentina a nuevos mercados, tras la reciente venta de carne bovina a México, operación concretada luego de más de 10 años de negociación."Fue un trabajo muy arduo, una negociación durísima que incluyó el año pasado una auditoria de 18 técnicos, la más numerosa de la historia, pero estamos muy satisfechos con lo que hicimos, pese a que fue una negociación durísima", manifestó Miguel Donatelli, coordinador de Relaciones Internacionales del Senasa,En este sentido, remarcó que, entre los que destacó a Japón, Corea del Sur e Indonesia, que son "muy exigentes en la negociación, pero en algún momento los vamos a abrir", confió.Asimismo, anticipó: "En dos o tres meses tenemos una auditoría de China, con quien estamos negociando el trigo y frutos secos; vienen a ver pistacho, almendra, nuez y nuez de pecán"., recalcó el funcionario.Para poder hacer un seguimiento de cada una de las negociaciones,(productos + destino) priorizados" y una hoja de ruta "sin un horizonte determinado".La meta del organismo "está en hacer un trabajo ordenado, eficiente en términos de recursos, lo cual se coordina con la Secretaría de Agricultura, porque -recordó- hace tres o cuatro años teníamos 700 negociaciones en curso y así es imposible trabajar"."Se empieza a ver cuáles son las negociaciones prioritarias y factibles desde el punto de vista comercial; se hace una evaluación sobre el nivel arancelario que tiene el país para importar; e incluso si verdaderamente le importa el producto que estamos negociando", describió el funcionario.A su vez,Actualmente, la Patagonia argentina está abierta para exportar a ese país asiático, pero por el omento solo "hay un frigorífico habilitado y se exporta en volúmenes chicos, por eso hay que apuntar a seguir ampliándolo".El panorama de negociaciones se complejizó a partir de la detección el pasado 28 de febrero del primer caso de influenza aviar en el país.(en 2022, concretó envíos por US$ 421 millones en carne y huevos).La producción restante, en tanto, se destina al mercado interno bajo los mismos requisitos de bioseguridad que los existentes para las exportaciones.Con la condición de libre de influenza aviar caída,En este marco,, pero además debieron plantearse "nuevas condiciones sanitarias con otros países que iban a aceptar esas condiciones de manera anticipada", explicó el funcionario."Por ejemplo, hoy a China no se puede exportar y es el principal destino de exportación con más del 70%", detalló, si bien afirmó que se logró enviar todo lo que había partido en contenedores días antes del primer caso confirmado.Al respecto,Además de China, otros destinos importantes son Sudáfrica, Arabia Saudita, Vietnam, Rusia y Chile.Fue así que se confirmó el último viernes que Argentina retomó el comercio de productos aviares con Uruguay, al aprobar el vecino país los nuevos certificados de exportación para prefritos cárnicos, hidrolizado de vísceras, ovoproductos, conservas de carne aviar y de cerdo y carnes frescas, y productos a base de carne aviar de producción nacional.TambiénAsimismo, se está trabajando en las negociaciones sanitarias para restituir las exportaciones de genética aviar a países del Mercosur y a México.El Senasa participará entre el 19 y el 22 de abril de un encuentro organizado por Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en México, con todos los países americanos para evaluar las distintas herramientas de lucha contra la influenza aviar, entre ellas la vacuna, y su impacto en el comercio.Este encuentroAl respecto Donatelli señaló: "Tal vez seamos de los países más nuevos que han tenido recientemente el virus, así que vamos a ir para ver cuáles son las líneas de trabajo que vienen teniendo los países que ya están con la lucha contra esta enfermedad hace un tiempo"."En el mundo la carne aviar es muy importante porque el nivel de consumo es muy grande y esta enfermedad entró con mucha fuerza y cambió la ecuación de la producción, lo cual nos va a hacer repensar en sistemas de certificación que tengan que ver con la convivencia de la enfermedad porque no sabemos si se va a erradicar ahora y no vuelve más o si el año que viene vuelve a pasar lo mismo", reflexionó.Por último,A fin de cuentas, "cuanto más transparentes seamos y mejor información demos a nuestra contraparte comercial, ayudamos a que cuando la situación se controle, nos puedan abrir el mercado más fácil", concluyó el funcionario.