El Reino Unido multó a TikTok con 15,9 millones de dólares

El Reino Unido multó a TikTok por no proteger la privacidad de los niños menores de 13 años / Foto: Archivo.



La red social TikTok fue multada con 12,7 millones de libras esterlinas (15,9 millones de dólares) por el organismo de control de datos del Reino Unido por no proteger la privacidad de los niños menores de 13 años, se informó este martes.



Según la investigación de la Oficina del Comisionado de Información (ICO), se demostró que hasta 1,4 millones de niños menores de edad usaron su plataforma en 2020, a pesar de que sus propias reglas no permiten que los niños de esa edad generen una cuenta.





Para el gobierno británico TikTok recopiló y usó sus datos personales de menores

Estados Unidos señala a TikTok como parte del dispositivo de espionaje chino / Foto: Archivo.

Acceso inapropiado

Espionaje En el mes de marzo el Reino Unido prohibió a sus funcionarios utilizar TikTok en sus teléfonos profesionales, en el contexto del creciente enfrentamiento de Estados Unidos y Europa con la red social de origen chino. acusada de realizar espionaje para el gobierno de ese país.

La Ley de protección de datos del Reino Unido establece que las organizaciones que utilizan datos personales cuando ofrecen servicios de la sociedad de la información a niños menores de 13 añosTikTok no presentó información adecuada a las personas que usan la plataforma sobre cómo se recopilan, usan y comparten sus datos de una manera que sea fácil de entender, según reportaron medios locales.Sin esa información, es poco probable que los usuarios de la plataforma, en particular los niños,sobre si participar en ella y cómo hacerlo.Además, no se garantizó que los datos personales pertenecientes a sus usuarios del Reino Unido se procesaron de manera legal, justa y transparente."Existen leyes para garantizar que nuestros niños estén tan seguros en el mundo digital como en el mundo físico. TikTok no cumplió con esas leyes. Como consecuencia, a aproximadamente un millón de menores de 13 años, y ​​​​TikTok recopiló y usó sus datos personales", dijo en un comunicado el titular del organismo de control, John Edwards.Explicó que eso significa que sus datos pueden haber sido utilizados para rastrearlos y perfilarlos, lo que podría generar contenido dañino e inapropiado en su próximo desplazamiento."TikTok debería haberlo sabido mejor.. Nuestra multa de 12,7 millones de libras refleja el grave impacto que pueden haber tenido sus fallas", afirmó.La investigación de ICO también encontró que se planteó una preocupación interna con algunos empleados de alto nivel sobre los niños menores de 13 años que usan la plataforma y no se eliminan, pero TikTok no respondió adecuadamente.