Berni: "Los dueños de las empresas no hicieron la inversión" en cámaras de seguridad

Berni: "Hay que reclamarle a los dueños de las empresas que no han hecho la inversión".

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró este martes que su cartera destinó una parte de su presupuesto en la colocación de cámaras para los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense y consideró que hay que "reclamarle a los dueños de las empresas que no han hecho la inversión", al referirse al asesinato del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos , muerto durante un asalto.Además el funcionario aseguró que "hubo infiltrados" en la manifestación de choferes de colectivos que se realizó el lunes en repudio al asesinato de Barrientos, que se llevó a cabo en Avenida General Paz y José Manuel de Rosas, donde Berni se hizo presente y resultó agredido."Fuimos ayer para resolver el problema., señaló Berni en declaraciones para radio La Red.El funcionario se refirió así al asesinato del colectivero perpetrado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, en un hecho que motivó un paro de actividades en que dejó sin transporte público de pasajeros a varios distritos del conurbano bonaerense.El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, recalcó el "incumplimiento por parte de las empresas" del sector, sostuvo que la administración provincial invirtió 2.500 millones de pesos en cámaras de video que no están funcionando y que al día de hoy se siguen invirtiendo "160 millones de pesos mensuales" en ese rubro.En relación a la agresión que sufrió por parte de manifestantes que se habían congregado en el límite de el partido bonaerense de La Matanza y la ciudad de Buenos Aires, Berni contó que recibió un golpe que le causó "una fractura de maxilar superior y traumatismo de cráneo".Para el ministro,“Uno de estos intereses en disputa es la política, sabemos que están todos los activistas políticos en un año electoral., aseguró Berni.En esta línea, aseguró que su cartera se presentó allí para colaborar con el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, y acudieron para "resolver el problema"."El reclamo es generalizado, por eso nuestra intención al pedido de ellos que querían hablar con nosotros era transmitir esa información", apuntó.Por otro lado,. Es la realidad y sobre ella debemos trabajar. Me reuní con el presidente (Alberto Fernández) cara a cara y entendió y fue receptivo. Ni bien arrancamos la gestión le dijimos que teníamos una gran necesidad de recibir apoyos con recursos humanos", explicó el funcionario al frente de la cartera de Seguridad.Finalmente, el ministro se refirió a la represión que sufrieron los manifestantes por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que "no se puede actuar de esa manera"."La orden de mi policía (la de la provincia de Buenos Aires) era que no actuara hasta que este conflicto terminara. Le pedimos de manera desesperada a la infantería (de la Policía de la Ciudad) que no avance y a pesar de eso terminó de la peor manera", concluyó.