El DT del femenino de Boca, acusado de abuso, no se presentó al entrenamiento

Jorge Martínez. / Foto: TW @BocaFutFemenino.

El exfutbolista Jorge Martínez, actual DT del equipo femenino de primera división de Boca Juniors, no se presentó este lunes al entrenamiento del plantel boquense y en las próximas horas sería separado oficialmente de su cargo, según trascendió en el club de La Ribera.Martínez, de 49 años, esta acusado de protagonizar situaciones de abuso, acoso, violencia psicológica y moral y hasta manoseo a Florencia Marco jefa de prensa del equipo femenino, quien radicó la denuncia ante la Fiscalía Penal Contravencional de la ciudad de Buenos Aires., lo que activó el Protocolo de Prevención y Acción Institucional aprobado en septiembre de 2021.Al día siguiente de presentar su denuncia ante el club se activó el protocolo interno para estos casos y se le sugirió a Marco "que se tomará vacaciones, para luego licenciarla hasta que se completara el dictamen interno pertinente y se tomé una decisión". Mientras tanto, Martínez continuó en su cargo.La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 22. En su declaración, la denunciante y su abogada destacaron que no obtuvieron ninguna respuesta de la institución.Según trascendió y pese a que hasta el momento Boca no hizo ninguna manifestación institucional, se aguarda para las próximas horas una definición sobre el apartamiento del entrenador del club xeneize.Martínez dirigió el superclásico que "Las Gladiadoras" le ganaron a River Plate 3 a 0 el último domingo en La Bombonera por el Campeonato Femenino de Primera División de AFA.El Departamento de Inclusión e Igualdad boquense quedó en el centro de la polémica por su débil actuación en el caso del futbolista colombiano Sebastián Villa, quien fue denunciado en 2020 y 2021 por dos hechos de abuso sexual y nunca recibió ninguna sanción concreta de parte del club.Por la primera de esas denuncias, el futbolista colombiano irá a juicio entre el 17, 18 y 19 de este mes, tras varias apelaciones por parte del abogado de Villa y las peticiones de una nueva pericia psicológica a la víctima por parte de la defensa.