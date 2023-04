Thierry Henry defendió a Messi tras la silbatina que le propinaron en el PSG

Henry excompañero de Messi en Barcelona.

Thierry Henry,, actitud que se suma a la del otro exjugador, Emmanuel Petit, quién también se expresó en apoyo del capitán de la selección argentina."Fue vergonzoso escuchar los silbidos en el Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias", expresó Henry, excompañero de Messi en el Barcelona, ahora comentarista de fútbol para Prime Video France.El autor de tres goles en la Copa de 1998, fue más allá del maltrato de los hinchas del PSG y señaló: "No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demostraron".Petit, de 52 años y figura de aquel equipo campeón y autor de un tanto en la final ante Brasil, también había apoyado a Messi, al considerar que los seguidores del PSG "son un insulto para el futbol".