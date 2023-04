La historia de los refranes: "Tanto tienes, tanto vales"

Tanto tienes, tanto vales

¿Te lo doy vuelta por si no te queda claro? Tanto vales, tanto tienes., ante la “consideración social”… ¡Y sí! Duele admitirlo, pero es así.Este refrán habla de una injusticia que lleva milenios reinando, y aunque seguramente la mayoría de las personas tengamos un resto de sensibilidad como para manifestarnos ideológicamente en contra de su enunciado, la realidad manda. Incumple e indignifica y maltrata, pero manda…Ya en los albores del cristianismo, el satírico Juvenal definía a esta sentencia famosa como “digna de los dioses y del mismo Jupíter, de haber sido poeta. Nadie te pedirá la procedencia, lo que importa es tener, que lo poseas”… El mismo Juvenal que recordaba:y también se preguntaba “¿Quién guardará a los guardianes?”…También es cierto que hay mucho tilingaje, principalmente de clase media, que luchan por autopercibirse pudientes y ven en este refrán un estimulante meritocrático, lo militan, le dan la razón… Claro, y así viven:¿Cuánto me falta para que nos admitan en este club como socios? ¿Cuánto me falta para que me salude el ricachón de enfrente?... “¡Ohhh el ricachón de enfrente me saludó, me dijo buenos días!”…El célebre historietista español Andrés Rábago García (a) El Roto dibujó en una de sus viñetas a un ricachón cuyo globito decía (a los obreros):. En una: “Tanto vales, cuanto tienes”, y en la otra, lo amplifica: “Tanto vales cuanto tienes y tanto tienes cuanto vales”… A mayor riqueza, mejor reputación… El pobre, hoy, además de ser un don nadie es culpable de su indigencia… (¿POR QUÉÉÉ?) ¡Cómo por qué! Porque no se rentabilizó, no supo hacerse valer… ¿Qué ustedes tienen para decir al respecto, Grupo Cali?