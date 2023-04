Massa inauguró en Escobar la primera fábrica "inteligente" de Latinoamérica

Para Sujarchuk es un "hito en la producción tecnológica argentina".

El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, señaló que la inauguración de la primera fábrica inteligente de Latinoamérica representa un "hito" en la producción tecnológica del país, al tiempo que destacó que se trata de una política clara enfocada en la industria del futuro, que permite el acceso a la producción de chips y computadoras a "precios argentinos".



"Hoy es un día que se viste de argentinidad, hoy es un hito en la producción tecnológica de la Argentina, en la producción industrial, en la economía del conocimiento pero esencialmente en una política clara que nos pone de cara al futuro", sostuvo Sujarchuk durante la inauguración de la primera fábrica inteligente de Latinoamérica.



Luego, agregó que el objetivo de estas medidas -desarrolladas por el equipo económico del ministerio de Sergio Massa-, es que los ciudadanos "consuman y accedan a precios accesibles", y a la vez "exporten sus productos a Latinoamérica y el mundo".



En el acto desarrollado en la planta ubicada en el partido bonaerense de Escobar, el Secretario afirmó que este tipo de políticas económicas del futuro "son parte de un presente que integra la industria tradicional en la industria 4.0".



También se refirió a la industria tecnológica durante el gobierno de Mauricio Macri explicando que "liberaron la importación de computadoras, cerraron ensambladores y fabricantes", pero que con estas medidas, "no sólo las fábricas se ponen de nuevo de pie, sino que también representan trabajo, orgullo, pertenencia y servicios técnicos nacionales".



Por último, Sujarchuk subrayó que el Estado Nacional debe garantizarle a los trabajadores del sector una herramienta para que desempeñen sus labores formalmente y de manera registrada.



"Si hay algo que el equipo económico tiene es contacto diario con la realidad, cuando hacemos el monotech no desconocemos que estos jóvenes prestan hoy sus servicios en cripto, cuentas off shore, o en negro; pero si consideramos que el Estado deben acompañarlos y garantizarles una herramienta para trabajar en blanco, para tener el acceso a bienes registrables, y para que crean en una economía sana y pura", concluyó.