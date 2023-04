Condenaron a 8 años de prisión a la mujer que mató al hermano del "Chanchi" Estévez

El asesinato

El juicio

en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Parque Patricios, informaron hoy fuentes judiciales.La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) 1 de la Capital Federal integrado por los jueces Luis Salas, Fernando Ramírez y Adrián Pérez Lance, quienes consideraron a Gloria Martínez Galeano responsable del delito de “homicidio simple”, en perjuicio de Juan Domingo "El Mono" Estévez (42), hermano del exdelantero que se destacó en Racing.La pena que estableció el TOCC 1, ocho años de prisión, es la mínima de la escala penal para ese delito que llega hasta los 25 años.Según lo publicado por el sitio institucional Fiscales.gob.ar , los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el próximo 10 de abril.El hecho ocurrió aproximadamente a las 16.40 del 15 de noviembre del 2021 cuando Estévez estaba sentado sobre la calle Dean Funes al 2000 del barrio de Parque Patricios junto con otra persona y, de acuerdo a la investigación, en ese momentoAnte esto, la víctima se puso de pie, se aproximó a un contenedor y agarró algo del piso para arrojarle a la mujer pero cuando intentó acercarse a su agresora se desplomó y finalmente murió a causa de las heridas.De acuerdo a la autopsia, una de las puñaladas le ocasionó una lesión en la arteria aorta.En el debate intervino el fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía General 1 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, quien había solicitado en su alegato la imposición de una pena de nueve años de prisión.Durante el mismo, Azzolinque se encontraba junto a la víctima al momento del crimen, quien detalló la manera en que la acusada increpó a Estévez antes de atacarlo.Recordó también la declaración del policía que intervino en la identificación y detención de la imputada, que se llevó adelante ese mismo día, alrededor de una hora media después del ataque y luego de determinar que vivía en una habitación dentro de una gomería.“Que una persona sea impulsiva, consuma estupefacientes y que tenga un trastorno no es incompatible con que en ese momento haya podido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Lo que vemos en el video permite inferir a la fiscalía que la imputada pudo dirigir sus acciones”, aseveró durante el juicio Azzolin, quien consideró que, tanto la materialidad como la participación de la acusada en el hecho se encontraban probadas y que la discusión en el caso pasaba por analizar en qué estado se encontraba Martínez Galeano al momento de asesinar a Estévez.Fue entonces que el fiscal repasó los testimonios de quienes vieron ese día a la mujer y concluyó que nadie la vio consumir durante esa jornada y focalizó en que el médico que la revisó tras la detención no detectó “signos clínicos de consumo reciente de alcohol o tóxicos”., aseguró el fiscal.En ese sentido, consideró que Martínez Galeano llegó al lugar, extrajo el cuchillo, atacó dos veces, habló con la víctima, tuvo la posibilidad de defenderse del intento que hizo Estévez de arrojarle algo, se fue de la escena, descartó el arma utilizada y también se cambió de ropa, lo que permite concluir que al momento del hecho pudo comprender y dirigir sus acciones.El caso tuvo una amplia repercusión no solo porque el crimen quedó filmado y se difundió por varios medios de comunicación, sino porque al día siguiente Maximiliano "Chanchi" Estévez, exfutbolista de Racing, equipo con el que salió campeón en 2001, confirmó en declaraciones periodísticas que el hombre fallecido era su hermano."Es doloroso, sobre todo por sus hijos, al ver esas imágenes del video. Es una cagada la manera en que lo matan", dijo Estévez en aquel momento.