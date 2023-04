Pactó la compra de una moto por Facebook, el vendedor no existía y lo asesinaron

Ángel Yerdeo, el joven mendocino asesinado cuando quisieron robarle 500 mil pesos. (FB roxanayerdeo)

Un sospechoso detenido

Un joven de 25 años fue asesinado en el Gran Mendoza delante de su novia por delincuentes que lo atacaron cuando pretendieroncon la que iba a comprar una moto que había acordado por las redes sociales, informaron este lunes fuentes policiales.Se trata de(25), quien fue con su novia a comprar una moto a la calle Pablo Neruda y 1 de Mayo del barrio La Favorita, una zona conflictiva por casos de inseguridad de la ciudad, donde supuestamente había pactado la entrega del dinero por la compra de la moto.Sin embargo, al llegar, el presunto vendedor no se encontraba en la zona y se retiró, pero a los cien metros de esa dirección fue sorprendido por delincuentes que lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de una mochila donde llevaba alrededor de 500 mil pesos.La novia de Ángel contó luego que todo sucedió cuando ambos caminaban hacia "una casa ubicada a frente a la Plaza Aliar, al domicilio de un tal ‘Facundo’", con quien la víctima“Al llegar golpearon la puerta y desde la casa les dijeron que ahí no vivía ningún Facundo y al retirarse del lugar, a unos 100 metros, fueron abordados por dos sujetos quienes intentaron sustraerle la mochila a la chica, indicó este lunes una fuente policial.Según el relato de la novia, la víctima salió en su defensa y recibió un disparo en el pecho,Los autores escaparon de la zona y todavía no fueron detenidos., contó esta mañana un vecino de la zona.En tanto, fuentes policiales indicaron que este lunes por la tardeEl padrastro llamó al 911 que el ahora sospechoso se encontraba en un domicilio del barrio La Favorita y personal policial fue hasta el lugar y lo aprehendió.Se espera que en las próximas horas el acusado, quien fue traslado a una sede judicial, quede a disposición de un fiscal de menores que podría imputarlo de "homicidio criminis Causa", añadieron fuentes judiciales.Mientras que otro joven que sería mayor de edad y que ya ha sido individualizado es intensamente buscado por los policías.En la pesquisa intervino personal de la Oficina Fiscal 2 y Andrea Lazo, de la Fiscalía de Homicidios.Por otro lado, esta noche un grupo de vecinos se manifestaba frente a la comisaría 59 del mencionado barrio para exigir mayor seguridad en la zona.