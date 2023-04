Mariano Herrón será el técnico de Boca ante Monagas y ante Colón

Mariano Herrón, DT interino en la Libertadores y la Liga. /Foto: Cris Sille

Los partidos que se vienen

Los posibles DT

El entrenador interino de Boca Juniors,, por la décima fecha de la Liga Profesional, mientras el club sigue en la búsqueda de un director técnico."Si el lunes hay entrenador volveré a mi lugar (en la Reserva del club), y si me toca dirigir en Venezuela lo haré para ayudar, nada más", había señalado Herrón el sábado pasado después del triunfo "xeneize" de visitante por 3 a 0 ante Barracas Central.junto con su ayudante, Claudio Morel Rodríguez, y como se suponía dirigirá al primer equipo en el estreno copero ante el Monagas en la ciudad venezolana de Maturín.Y si no hay un nuevo entrenador designado por la dirigencia boquense, Herrón estará también en el banco ante Colón de Santa Fe el próximo domingo en la Bombonera, por la 10ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).Mientras, sigue Mariano (Herrón) pero por ahora la idea es que continúe lo menos posible", dijo a Télam un allegado a la Secretaría de Fútbol de Boca.Sin embargo, la dirigencia de Boca es consciente de que los tiempos se acortan:Ahora, aparte del viaje a Venezuela y de recibir a Colón el domingo, se viene el próximo miércoles 12 el clásico de visitante ante San Lorenzo.Tres días después de visitar a los "cuervos" de Boedo, el "Xeneize" recibirá a Estudiantes de La Plata, para luego enfrentar también de local al Deportivo Pereira de Colombia el miércoles 14 de abril, por la Copa Libertadores.En tanto, en silencio pero con mucha acción, Herrón vive su momento y prepara el equipo para el jueves en Venezuela, que no tendría variantes respecto del que goleó el sábado al "Guapo" en Barracas.Este lunesLos únicos jugadores que salieron con molestias físicas ante Barracas fueron Guillermo "Pol" Fernández y Luca Langoni, pero no tendrán inconvenientes para estar en Venezuela.El posible equipo entonces será con Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.El plantel se concentrará este martes en un hotel de la zona de Ezeiza y el miércoles a las 10 viajará en vuelo chárter -que tardará 10 horas en llegar- directo hacia la ciudad petrolera de Maturín, en donde enfrentará al Monagas, que está tercero en la liga local.Boca volverá a trabajar este martes en horario matutino en el predio de Ezeiza, a la espera del viaje a Venezuela para jugar ante el Monagas el jueves a las 21 (hora de Argentina) por el Grupo F de la Copa Libertadores.En cuanto al nuevo entrenador,-quien actualmente dirige a Tigre- es uno de los candidatos principales, y el que encabeza la lista de rumores.El sábado por la noche, tras la victoria agónica de su equipo por 2 a 1 ante Lanús, señaló: "No tuve ninguna comunicación por parte de la institución (Boca), ni tampoco se han comunicado con Tigre. Es lógico por la buena relación entre las instituciones. Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca"."Me siento muy feliz en Tigre. Nos sentimos muy valorados por la institución, por toda la gente que trabaja, y sentimos el cariño de la gente también, que es muy importante. Pero lo más importante es que sentimos el respeto de lo mejor que tiene esto, que son los futbolistas", sostuvo Diego Martínez al respecto.En tanto, en el "mundo Boca" se habla de un entrenador argentino en el exterior "que interesa". El propio Juan Román Riquelme estaría a cargo de las gestiones, aunque por ahora su nombre está guardado bajo "siete llaves".