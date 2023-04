Reino Unido: altos ejecutivos fueron acusados por empleadas de abuso sexual y violación

Tony Danker, director general de CBI, es el apuntado por una docena de mujeres denunciantes. Renunció a su cargo mientras se cursa la investigación. (Foto: Twitter)

Más de una docena de mujeres denunciaron que fueron víctimas de diversas formas de comportamiento sexual inapropiado por parte de altos ejecutivos de la, incluida una que alega queSegún informó el diario The Guardian, las mujeres, que trabajan o han trabajado en CBI en los últimos años, se acercaron al diario con nuevas preocupaciones sobre lo que describen comoAlgunas de sus afirmaciones están corroboradas por más de 10 empleados actuales y anteriores, y son parte de una investigación en expansión que ha sumido al CBI en su mayor crisis desde que fue fundado por carta real en 1965.Las mujeres se presentaron después de que el diario británico revelara quejas separadas contra Tony Danker, director general de CBI, a principios de este mes y una de ellas fue definido como acoso sexual. La divulgación desencadenó una investigación independiente por parte de un estudios de abogados yNinguno de estos nuevos reclamos están relacionados con Danker, y ha dicho que se disculpa por causar una ofensa no intencional.Además de la supuesta violación, las nuevas denuncias contra diferentes hombres también incluyenTambién un alto ejecutivo que envió imágenes explícitas a subordinadas durante varios años, mientras que otros altos ejecutivos se comportaron de manera poco profesional e inapropiada con colegas mujeres mucho más jóvenesUn gerente también hizo proposiciones a mujeres después de que, y ya estaban alcoholizadas, además de un uso generalizado de cocaína en actos oficiales de la CBI.El CBI amplió su investigación para incluir estas nuevas denuncias y contrató a un consultor externo de recursos humanos para ayudar a gestionar las denuncias, así como al estudio de abogados Fox Williams."Hay algunos hombres amables que trabajan en el CBI. Pero tambiénLa experiencia de ser atacado destruyó mi confianza en el trabajo y en otras partes de mi vida personal", confió una de las mujeres.. Hay un peligro real por parte de algunas de estas personas", agregó otra de las mujeres.Algunas fuentes expresaron su preocupación sobre cómo la CBI está manejando la investigación, y algunas dicen que se les pidió que compartieran las quejas con la organización en primera instancia y no se les dieron los términos de referencia para la investigación.El CBI, que tiene más de 300 empleados, negó enérgicamente que estuviera manejando mal la investigación o que hubiera disuadido a las mujeres para no presentarse. También explicaron queEl grupo que defiende la igualdad en el lugar de trabajo, lo que incluye presionar al gobierno para que aumente los fondos para el cuidado de los niños y haga que más mujeres trabajen, afirmó representar a, y tiene interacciones regulares con el primer ministro y los miembros del gabinete.