Comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en "Puente 12"

Puente 12 III -día 1- Lectura de cargos e indagatorias VER VIDEO

Este lunes, el Tribunal Oral Federal 6 de CABA dará comienzo al tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Puente 12”, que abarcará delitos contra 185 víctimas, 100 de las cuales llegan por primera vez a debate oral. pic.twitter.com/TYJXh4vzeL — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) April 1, 2023

Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar comenzó en los tribunales federales de Retiro, en relación aEl juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 6 se inició de manera presencial en la sala AMIA de Comodoro Py 2002 y los acusados se negaron a prestar declaración indagatoria.Al inicio de la audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio por los hechos ocurridos en, en ese partido bonaerense por los delitos deLos acusados, algunos de los cuales estuvieron presentes en la sala de audiencias y otros siguieron el debate de manera remota, se negaron a prestar declaración indagatoria.Los acusados son el exteniente del Batallón 601 de Inteligencia,; el exoficial principal de Cuatrerismo de La Matanza,; dos excabos del mismo destinoy un exoficial de la Policía bonaerense,y un exjefe del Batallón 601,Minod también se negó a declarar procesado por el secuestro de María Ofelia Santucho y de Ofelia Santucho (entonces de 15 años), pero expuso ante el Tribunal y provocó la primera reacción en el público que colmaba la sala."Esta imputación se me hace tres años como coautor de la detención de dos señoras de apellido Santucho. Quiero expresar que me enteré hace tres años, cuando allanaron mi domicilio para detenerme", dijo el represor ahora procesado.Y agregó: "En ese momento, 18 de septiembre de 2019, que allanaron mi casa para detenerme me enteré de la existencia de dos señoras de apellido Santucho".El presidente del Tribunal, Daniel Obligado, tuvo que pedirle al público que "por favor controle las emociones" mientras hablaba el acusado.Minod, exjefe de Personal y Logística del Batallón 601, es juzgado por primera vez en el marco de los juicios de lesa humanidad.