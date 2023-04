"Lo primero que hay que hacer en la Ciudad es sacar la mugre que se acumuló en 16 años"

Juan Ramos Padilla. / Foto: Cris Sille

El juez Juan Ramos Padilla afirmó que "lo primero que hay que hacer" en la ciudad de Buenos Aires es "sacar la mugre que se acumuló durante 16 años", en referencia a la gestión del PRO, hoy Juntos por el Cambio, y sostuvo que sería candidato a jefe de Gobierno porteño "si se dan determinadas condiciones"."Lo primero que hay que hacer en la Ciudad es sacar la mugre que se acumuló durante 16 años. Construir un proyecto de igualdad y recuperar recursos que no se saben dónde se destinan", afirmó en declaraciones a AM 990.El magistrado se refirió a una posible candidatura a jefe de Gobierno porteño y sostuvo que "por lo pronto" le "gusta el Poder Judicial y "sólo seria candidato si se dan determinadas condiciones que por el momento no se dan", aunque no descartó de plano y dijo que "estaría dispuesto".", remarcó.Además, consideró que "hay un montón de cosas para mejorar para todos los porteños de todas las clases sociales"., expresó.El juez enfatizó que reconoce "un solo liderazgo" que es el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Considero que nadie más que ella puede conducir los destinos del país en esta coyuntura. Es incompatible para mí cualquier lugar donde el liderazgo no sea el de Cristina", afirmó.En ese sentido, aclaró: "Cualquiera que intente condicionarme, usarme para cualquier cosa que no sea un proyecto nacional de igualdad con redistribución de ingreso adecuada, se equivoca".