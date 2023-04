Agredieron a Berni en la protesta por el crimen del colectivero

Captura de TV.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, resultó herido a piedrazos, palazos y golpes de puño al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador , partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.Fuentes oficiales confirmaron a Télam que, tras la agresión -que se extendió por aproximadamente media hora-,, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios,, aunque aseguraron que no perdió el conocimiento en ningún momento.Además, los voceros aseguraron que, si bien el funcionario se resistía a concurrir al centro asistencial, los médicos le aconsejaron trasladarlo para que sea sometido a estudios, al igual que su secretario privado, quien también recibió muchos golpes durante el ataque de los manifestantes.En tanto,, según aseguró a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.Berni fue agredido a palazos, pedradas y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.En tanto, el ataque contra el ministro bonaerense se registró a las 11.47 cuando Berni, acompañado por el ministro de Transporte provincial, Jorge D'Onofrio, y un efectivo de la Policía de la Ciudad llegó caminando al lugar donde se concentraban los choferes y fue recibido a pedradas, palazos e insultos.A medida que se aproximaba al grupo de manifestantes, el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires comenzó a ser agredido a golpes de puño e incluso cayó al piso donde fue pateado mientras comenzaron a rodearlo algunos otros efectivos de la fuerza porteña con intenciones de evitar que continuara la golpiza, de la que también fue víctima D'Onofrio.Minutos después del ataque, en el que Berni quedó con pómulo y mejilla derecha ensangrentadas, se formó a su alrededor una ronda de manifestantes enardecidos, con quienes el ministro intentó conversar., dijo Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos., continuó mientras lo insultaban y los policías trataban de apartarlo de los agresores. "Vamos a hablar en algún lugar, acá no podemos hablar", insistió el ministro, quien alcanzó a gritar "a mí me duele como a ustedes y acá vengo solo".Después del mediodía un grupo de efectivos de la infantería de la Policía de la Ciudad rodeó y sacó al ministro del lugar con un casco de ciclista y lo subieron a un auto particular, para evitar una nueva agresión .En ese contexto,"La mayoría sufrieron golpes fuertes en la cabeza, mientras que hubo un caso de una herido con una fractura en su mano", explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, a esta agencia.A su vez, indicó que el SAME montó un puesto de atención móvil en la intersección de las calles Alberdi y General Paz, mientras que se descartó la posibilidad de llevar un helicóptero sanitario al lugar de los hechos ante los incidentes."La situación era muy comprometida para nosotros, queríamos dar la mayor capacidad de respuesta en el lugar. Un piedrazo hubiese en las aspas del helicóptero hubiera complicado todo", agregó el emergentólogo.Crescenti señaló que "el SAME estaba preparado para atender a Berni", a sabiendas que tenía varios golpes, pero que el ministro eligió retirarse por otro lugar.Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, quien estaba junto a Berni cuando se precipitaron las agresiones, lamentó que "la situación se fuera de las manos" a raíz a las agresiones y apedreadas que recibió su par de Seguridad en la protesta de colectiveros a la que ambos se acercaron para "ponerse a disposición", y aseguró que"Yo estoy bien. Lamentablemente fuimos a charlar y se desbordó la situación. La gente está muy mal por la muerte del compañero. Vamos a tratar de seguir tendiendo puentes para poder arreglar todo este entuerto", contó D'Onofrio en declaraciones formuladas esta tarde a Radio 10.