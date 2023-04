Cómo serán las normas de estacionamiento en CABA

Inforgrafía sobre cómo estacionar en CABA desde el 17 de abril.

Cambian las normas de estacionamiento en CABA a partir del 17 de abril

A partir del 17 de abril, se podrá estacionar en la ciudad de Buenos Aires en ambos lados de la calle, a menos que haya un cartel que indique lo contrario. Además, estará prohibido dejar vehículos en las avenidas de 7 a 21, en el marco de la implementación de las nuevas normas de estacionamiento que agregarán "cerca de 40.000 lugares", indicó este lunes la secretaria de Transporte y Obras Públicas porteña, Manuela López Menéndez."A partir del 17 de abrilEstamos simplificando para los vecinos y vecinas de la ciudad las reglas porque a veces eran un tanto confusas",En declaraciones a la radio Urbana Play,va a estar permitido estacionar en las calles en ambas manos; va a estar permitido en avenidas de 21 a 7; y en todo lo que es pasajes y lugares donde hay Metrobus va a estar prohibido las 24 horas"., López Menéndez explicó que, por un lado, "va a estar permitido siempre del lado donde no está la bicisenda".Agregó que también hay "varias bicisendas donde ya está permitido el estacionamiento y va a estar el cartel indicativo correspondiente permitiendo el estacionamiento donde así se haya decidido" y citó el caso de "la calle Newbery"."Lo importante acá es que las prohibiciones van a estar definidas por cartelería"."Hasta ahora uno veía por la ciudad un montón de carteles celestes de permitido estacionar, sobre todo en la mano izquierda que antes estaba prohibido por la norma anterior. Ahora siempre va a estar permitido, a no ser que haya un cartel que indique lo contrario porque, por supuesto, en algunas calles todavía va a seguir habiendo prohibiciones de estacionamiento por cuestiones de tránsito", dijo.Según precisó,, y aclaró que estará demarcada con carteles "en diferentes puntos para evitar confusiones".Además,y estimó que "probablemente la mayoría de las habilitaciones estén en los barrios, en las periferias, y no en las zonas donde hay más tránsito, que sería la zona del micro y macrocentro".Por otro lado,sostuvo que continuará como hasta ahora "en las zonas predefinidas, que está funcionando muy bien con la aplicación".A su vezy señaló que "está en un proceso de licitación, analizando las ofertas que fueron presentadas por cinco empresas" y dijo que "en breve" tendrán "el análisis correspondiente" como para definir y que haya "grúas en toda la ciudad de Buenos Aires".Sobre este punto, agregó que la licitación está en "proceso de ser adjudicada en breve" y adelantó que a la empresa se "le va a pagar por ese servicio y la ciudad va a ser la que se encargue de la recaudación de lo que se le cobra al vecino por el acarreo del vehículo y la posterior multa".