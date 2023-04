Ceferin: " Se trata de uno de los casos más graves en el fútbol "

Ceferin presidente UEFA. / Foto: TW@UEFAcom_es.

, el esloveno Aleksander Ceferin,este lunes, que investiga una supuesta corrupción arbitral,El máximo dirigente del fútbol europeo, cargo que ostenta desde 2016 y que espera renovar por cuatro años más esta semana, abundó: "Tan grave es, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo".En declaraciones al diario deportivo de su país Ekipa, que fueron reproducidas por medios españoles, Ceferin evitó dar detalles del expediente que investiga una comisión disciplinaria independiente de su entidad y la fiscalía de España.El esloveno realizó su advertencia días después de que el vicepresidente de Barcelona, Rafael Yuste, reconociera "contactos" con la representación del argentino Lionel Messi para concretar su vuelta.La UEFA anunció el pasado 23 de marzo la apertura de una investigación denominada "caso Negreira" que presume la posible violación de la normativa de la entidad por parte del club "azulgrana" al haber pagado 7,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros españoles, durante, al menos, 17 años.El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona aceptó la denuncia de la Fiscalía contra Barcelona como entidad jurídica y también hacia los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los directivos Óscar Grau y Albert Soler y el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por los delitos continuados de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad en documento mercantil.