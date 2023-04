Asesinaron a un colectivo en Virrey del Pino y la UTA para en zona oeste

Foto: Captura TV.

El hecho

Un chofer de colectivo fue asesinado esta madrugada de un disparo en el pecho por dos delincuentes que intentaron robar a los pasajeros cuando circulaba por la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, y uno de ellos, que era policía, dio la voz de alto tras lo cual uno de los asaltantes disparó hacia la víctima, informaron fuentes judiciales.La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizaba desde las 7.30 de hoy un paro de colectivos en la zona oeste del Gran Buenos Aires por el asesinato del chofer de la línea 620, y advirtió que las medidas de protesta "se van a profundizar" si no se garantizan las condiciones mínimas de seguridad en el sector."La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes especialmente en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que la UTA dice 'basta' y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector", indicó el gremio en un comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fernández.El paro se lleva a cabo desde las 7.30 en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires, consignó la UTA.El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada cuando una unidad de la línea 620, de la empresa Nueva Idea, se encontraba circulando por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza de esa localidad del partido de La Matanza.Según indicaron las fuentes, dos delincuentes armados subieron a la unidad con intenciones de robo.En ese momento, entre los pasajeros había un policía, quien se identificó como tal con la voz de alto, y, según indicaron las fuentes, uno de los delincuentes comenzó a disparar.Uno de los impactos dio en el pecho del chofer de la unidad, identificado como Daniel Barrientos, quien falleció producto de la herida recibida.Los delincuentes continuaron disparando hacia el agente policial hasta que lograron descender del colectivo y darse a la fuga en un auto particular.