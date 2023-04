Argentina puede ser oficializada este lunes como organizadora del Mundial Sub 20

Javier Mascherano regresa como DT de la sub 20 (Foto Irma Montiel).

Tapia y Mascherano.

La oficialización de Argentina como organizadora del Mundial Sub 20 de fútbol que debe empezar el próximo 20 de mayo, luego de perder Indonesia la sede por decisión de la FIFA, puede concretarse mañana, siendo el mejor indicio de esa posibilidad que por estas horas Javier Mascherano, que había renunciado, resolvió retornar a la dirección técnica del seleccionado nacional de esta categoría.después de quedar eliminado en primera ronda del Sudamericano de Colombia de la posibilidad de asistir a este Mundial, finalmente fueron escuchados por el "Jefecito".En los últimos días ya se habían escuchado voces desde la AFA en el sentido de que, pero hoy todo quedó en claro porque el que "no necesitaba que lo convencieran "se mostró convencido de volver", indicaron fuentes afistas., posiblemente el lunes,Pero al constituirse en país organizador, un mérito de "Chiqui" Tapia, que se movió con celeridad para que al caerse la sede indonesia inmediatamente Argentina se postulara para reemplazarla, ahora la Sub 20 nacional podrá participar, luego de que por la vía deportiva ese derecho le fuera negado en Colombia. Y por esa condición también será uno de los cabezas de serie.Claro que tanto la organización del certamen como la planificación del trabajo del Sub 20, que se había desarmado luego de la eliminación, deberán constituirse con la premura que supone apenas un mes y medio para el comienzo del Mundial, si es que se siguen manteniendo las fechas de realización entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio próximos.Por lo pronto y de acuerdo con lo hablado con Mascherano, las prácticas con futbolistas del plano local comenzarían después de la undécima fecha de entresemana de la Liga Profesional que se llevará a cabo los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de abril.Claro que después la selección argentina tendrá la posibilidad de reforzarse, y de gran forma, con los futbolistas que actúan en el exterior, comenzando por el atacante de Manchester United, Alejandro Garnacho, que se está recuperando de una lesión en el tobillo izquierdo pero se espera que llegue en condiciones para este evento.Matías Soulé, de la Juventus, así como los hermanos Valentín y Franco Carboni, que también actúan en el fútbol italiano, o Facundo Buonanotte, el ex Rosario Central hoy compañero de Alexis Mac Allister en el Brighton and Hove inglés, son algunos de los nombres que se sumarían al nuevamente "equipo de Mascherano"."Hemos recibido ahora la candidatura de Argentina y aquí tengo las cartas del presidente Claudio Tapia y de los Ministerios de Turismo y Deporte, y el de Economía, para apoyar y dar todas las garantías que son necesarias para esta candidatura", informó la semana pasada en Asunción el presidente de FIFA, Gianni Infantino, durante un congreso de Conmebol."Argentina es un país campeón del mundo que tiene una candidatura muy fuerte y ahora los pasos siguientes en los próximos días será trasladar esta petición de la Asociación Argentina al Bureau de la FIFA, que será el que va a tomar la decisión definitiva" expresó Infantino en Paraguay.Indonesia perdió la sede tras las manifestaciones de gobernadores locales en contra de la participación en el Mundial Sub 20 de Israel por cuestiones políticas.Por lo tanto, con el ingreso de Argentina por Indonesia, los otros países participantes en esta Copa del Mundo Sub 20 son Brasil, Islas Fiji, Inglaterra, Nueva Zelanda, Colombia, Francia, Irak, República Dominicana, Corea del Sur, Gambia, Israel, Senegal, Ecuador, Guatemala, Italia, Túnez, Eslovaquia, Honduras, Japón, Uruguay, Estados Unidos, Nigeria y Uzbekistán.En el primero de ellos, en Japón, venía de consagrarse por primera vez campeón del mundo en mayores el año anterior, y esta sería su segunda oportunidad como anfitrión después de la de 2001, en la que también se llevó el título., que todavía no tiene realizado el sorteo correspondiente, algo que justamente debía realizarse la semana pasada,Las condiciones para la utilización de estos estadios en el Mundial Sub 20 es que no lo sean también para partidos del fútbol local durante el tiempo que dure la competencia.Por esa razón no está incluido el Mario Kempes, de Córdoba, donde juega regularmente Talleres y alternan Belgrano e Instituto, mientras que Central Córdoba, de Santiago del Estero y Godoy Cruz, de Mendoza, deberán oficiar como locales en sus respectivos estadios, en vez de hacerlo en el Único Madre de Ciudades o el Malvinas Argentinas, respectivamente.El tiempo de preparación en general es obviamente escaso, pero