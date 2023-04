Bulgaria: virtual empate en las quintas elecciones parlamentarias en dos años

Borisov de GERB encabeza los sondeos. Foto: AFP

Los búlgaros fueron por quinta vez en dos años a las urnas

Los búlgaros votaron este domingo por quinta vez en un año y medio para elegir un nuevo parlamento, al término de una campaña electoral marcada por la alta inflación, la corrupción y la guerra en Ucrania, y deberán esperar al jueves para conocer los resultados definitivos, mientras las encuestas a boca de urna señalaron un virtual empate entre las dos mayores coaliciones.Bulgaria tiene una forma de gobierno parlamentaria, por lo que en los comicios se renueva el Legislativo, y el partido más votado debe formar gobierno, por sí solo en caso de contar con la mayoría legislativa necesaria para hacerlo o mediante coaliciones.La fecha límite para el anuncio definitivo de los resultados de las elecciones es el jueves, y la composición definitiva del parlamento debe anunciarse el domingo.La presidenta de la Comisión Electoral Central, Kamelia Neykova, informó que la jornada "transcurrió con normalidad", según la radio búlgara BNR.No se registraron violaciones graves del orden público, confirmó el Ministerio del Interior.Los primeros sondeos indicaban que el partido de gobierno Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, conocido como GERB (por su sigla romanizada), aliado con Unión de Fuerzas Democráticas (CDC), habría obtenido 26,2% que según sus proyecciones se traducirían en 68 bancas, según la firma Gallup.Sin embargo, la agencia Alpha Research señaló que la coalición electoral Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (WCC-DB, en inglés) habría obtenido 26,4% de los votos, según el portal de noticias The Sofia Globe.Para Gallup, esta formación reformista, liderada por el ex Primer Ministro Kiril Petkov, reunía 24,6% de los votos, que se traducirían en 64 escaños, y en tercer lugar ubicó a Renacimiento con 14,5% o 38 escaños.El virtual empate que señalan las encuestadoras que estimaron en base a los sondeos a boca de urna también fue expuesto por los representantes de los partidos en sus declaraciones públicas luego de la jornada de votación.La vocera del ex primer ministro y lider de GERB, Boiko Borissov, publicó en sus redes un mensaje donde menciona un virtual empate."¡Trataban de borrarnos de la política! (...) ¡Pagaron más de 1.000.000 a las televisiones para que trabajaran (...) contra el partido GERB-CDC. Y al final - ¡un empate! Las unidas ´fuerzas del bien´, con todos sus poderes, puntos a su favor y manipulaciones a sus espaldas, ¡tienen el mismo resultado que Boiko Borissov! Esta es la gran victoria de Borisov", escribió Sevdalina Arnaudova, citada por la radio búlgara.Lejos de las esperanzas nacidas luego de una ola de manifestaciones anticorrupción en el verano de 2020, este país balcánico con salida al mar Negro y de 6,5 millones de habitantes, el más pobre de la UE, está hundido en la crisis.Desde que las protestas derivaron en la caída del ex primer ministro conservador Boiko Borisov tras una década en el poder, los diferentes partidos no consiguen formar una coalición y los gobiernos interinos se suceden.El conflicto en Ucrania acentuó la crisis en esta sociedad histórica y culturalmente cercana a Moscú, dividida sobre la ayuda que se debe aportar, o no, al gobierno ucraniano.