Álvarez Rodríguez: "Masivamente vamos a marchar a la Corte en defensa de la democracia"

Álvarez Rodríguez justificó la convocatoria a una marcha contra el fallo de la Corte. /Foto: Raúl Ferrari.

La ministra de Gobierno bonaerense y consejera del Partido Justicialista nacional y provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, manifestó hoy que la movilización hacía la Corte Suprema que organizó el oficialismo para el 13 de abril, en repudio el fallo que condenó e inhabilitó para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, será "en defensa" de la vicepresidenta "y de la democracia"., expresó la funcionaria en declaraciones formuladas a Télam.La decisión de hacer la marcha se adoptó el viernes pasado durante la reunión del consejo provincial del PJ en La Plata., cuando el juez Claudio Bonadío la citó 6 veces a declarar por distintas causas armadas: dólar futuro, memorándum con Irán, Los Sauces y otras".Sostuvo que "es una fecha que simboliza el principio del lawfare en nuestro país y que la tenemos que repudiar" y añadió: "Masivamente vamos a marchar por este tema y también por cómo esa misma Corte le quita coparticipación a la provincia en beneficio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta".y expresó que a algunos sectores judiciales "los guía más el odio y la venganza que hacer justicia". Añadió que se debe "democratizar al Poder Judicial" ya que "es el único que no va a elecciones, no paga Ganancias y no cumple bien el servicio de impartir Justicia".En ese marco, insistió en que "Cristina está proscripta porque se han violado todas las garantías constitucionales para ella: se la privó del derecho a tener un juicio justo en una causa armada por el poder mediático, Clarín y Magnetto y efectivizada por estos fiscales".Subrayó posteriormente queAñadió que "no queremos que ningún tribunal opositor secuestre la democracia y repudiamos siempre el intento de magnifemicidio que fue terrible para la democracia".Sobre las elecciones opinó que "Cristina es la mejor candidata que tenemos" y que "ella demostró que supo cómo poner a la Argentina de pie" y "no se deja disciplinar ni por el poder económico ni por la mafia judicial".Sobre la provincia dijo que el gobernador "Axel Kicillof demostró tener gran capacidad de gestión" y graficó que "intendentes del espacio de Juntos por el Cambio y el radicalismo reconocen cómo ha transformado la provincia"."Lo mejor que le puede pasar a los bonaerenses es que continuemos junto a él en este rumbo", concluyó.