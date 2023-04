La agenda electoral internacional de abril

Por orden cronológico, las elecciones destacadas a llevarse a cabo en el mundo durante abril de 2023 son las siguientes:







Domingo 2



Parlamentarias en ANDORRA

Parlamentarias en FINLANDIA

Sanna Marin busca seguir en el poder en Finlandia. Foto: AFP

Balotaje presidencial en MONTENEGRO

Parlamentarias en BULGARIA

Por quinta vez en dos años, los búlgaros van a las urnas para definir la Asamblea Nacional

Jueves 20

Legislativas en BUTÁN

Domingo 30

Presidenciales y legislativas en PARAGUAY

Efraín Alegre del PLRA busca vencer en las urnas a los colorados

Referéndum constitucional en UZBEKISTÁN

Los ciudadanos del coprincipado renuevan su Consejo General de los Valles de 28 miembros, el primer ministro desde 2019, Xavier Espot Zamora, buscará un nuevo mandato junto a su partido Demócratas por Andorra (DA) y de Ciudadanos Comprometidos (CC); por la oposición se destaca el exministro de Economía, Pere López Agrás, apoyado por el Partido Socialdemócrata (PS) y Socialdemócratas y Progresistas (SDP).Los ciudadanos renovarán a los 200 miembros del Parlamento finlandés, en un contexto donde el Gobierno de la actual primera ministra de Los Socialdemócratas (SDP), Sanna Marin, ha buscado infructuosamente ingresar en la OTAN sin consultar a la población al igual que le ocurrió el año pasado a la administración sueca los sondeos indican que es probable un cambio de gestión.Entre los candidatos más destacados están el exministro de Finanzas Petteri Orpo encabezando las listas de la Coalición Nacional (KOK), la parlamentaria Riikka Purra liderando al Partido Finlandés (PS), la viceprimera ministra Annika Saarikko del Partido de Centro (KESK), la ministra de Medio Ambiente Maria Ohisalo de la Liga Verde (VHR) y la parlamentaria Sari Essayah de los Demócratas Cristianos (KD).En este país de los Bálcanes, el actual presidente y varias veces ex primer ministro, Milo Dukanovik, intentará un nuevo mandato con el Partido de los Socialistas Democráticos; enfrentando a Jakov Milatovic del Movimiento Europa Ahora!. En primera vuelta, Dukanovik obtuvo el 35,4 % y Milatovic el 28,9 %, aunque en este balotaje Milatovic es el favorito porque los contrincantes que quedaron en el camino son opositores.Por la inestabilidad política y por quinta vez en dos años, los búlgaros volverán a las urnas para renovar su Asamblea Nacional de 240 miembros. El ex primer ministro Boyko Borisov (2009-21) volverá a liderar a la coalición conservadora Ciudadanos Para el Desarrollo Europeo-Unión de Fuerzas Democráticas (GERB-SDS). La otra coalición con chances de liderar el Gobierno es la liberal Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB) que postula a varios candidatos: Kiril Petkov, Asen Vasilev y Hristo Ivanov.También se presentan con chances el centrista Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS) con Mustafa Karadayi, el nacionalista Revival de Kostadin Kostadinov y la Coalición para Bulgaria liderada por el Partido Socialista Búlgaro liderado por Komeliya Ninova.En este país asiático se renovará el Consejo Nacional (cámara alta del país), 20 de los 25 miembros son electos por circunscripción uninominal y apartidista, los otros 5 serán elegidos por el jefe de Estado.Para la sucesión de Mario Abdo Benítez, el oficialista Partido Colorado – Acción Nacional Republicana eligió en internas al exministro de Hacienda, Santiago Peña; entre los principales candidatos de la oposición se encuentra el exministro de Comunicaciones, Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) encabezando la alianza Concertación Nacional; también se presentan: Euclides del Movimiento Nueva República, Paraguayo Cubas de Cruzada Nacional y el arquero de fútbol, José Luis Chilavert, del Partido de la Juventud.En la misma fecha estarán en juego las 80 bancas de la Cámara de Diputados y las 45 del Senado, donde los colorados son primera fuerza y los liberales del PLRA la principal oposición.Los ciudadanos de esta exrepública soviética de Asia central irán a las urnas para aprobar o no las enmiendas realizadas a la Constitución por el Gobierno y aprobadas por el Parlamento para llevarse a cabo el referendo, entre los temas a aprobar se encuentra la prolongación del mandato presidencial de cinco a siete años.