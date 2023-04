Uno de cada 100 niños y niñas tiene algún trastorno del espectro autista

"Autismored", la primera red social dedicada al autismo

"Autismored” se llama la primera red social dedicada al autismo que con motivo del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo lanzaron cuatro organizaciones, con el objetivo de que las personas y sus familias puedan contactar de manera rápida, sencilla y directa con profesionales, recursos y servicios desde cualquier punto del país.



El Rotary Club de Montserrat junto a Fundación Brincar, Asociación Argentina de Padres Autistas Apadea (Apadea), el Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condición del Espectro Autista (Panaacea) y Globant son las organizaciones detrás de la primera plataforma digital, global y gratuita enfocada en las Condiciones del Espectro Autista (CEA) que utiliza un sistema de geolocalización para conectar a familias con sus apoyos en un solo lugar.



El autismo es una condición que dura toda la vida y que altera la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Cualquiera puede nacer con autismo y no hay, hasta ahora, estudios que indiquen cómo prevenirlo; sin embargo, la detección temprana mejora considerablemente el pronóstico.



Según la revista médica británica The Lancet, el autismo afecta a 78 millones de personas en todo el mundo y la mayoría de ellas no tiene acceso adecuado a servicios de salud, educación y asistencia social.



En Argentina se estima que más de 500 mil personas están dentro del espectro autista.



Hoy por hoy, el 80% de las personas adultas con autismo están desempleadas, lo que vulnera un derecho fundamental de cualquier ciudadano.



Además, en muchas provincias del interior del país no hay profesionales ni servicios para que las familias accedan a algo tan relevante como un diagnóstico temprano o una escolarización adecuada para cada caso.



“Frente a un diagnóstico de autismo, o la presunción del mismo, muchas familias están a la deriva, sin encontrar los recursos necesarios en la zona que viven. La búsqueda de apoyos, recursos profesionales, escuelas, y tantas otras necesidades trae angustia y estrés a las familias, por eso poder contar con una plataforma como Autismored donde encontrar todo en un solo lugar, es clave”, dijo Carina Morillo, cofundadora de la Fundación Brincar.



En la plataforma pueden sumarse personas con condiciones del espectro autista, así como familiares directos e indirectos, y todo aquel interesado.



También, pueden ofrecer sus servicios, recursos o apoyos en la plataforma, profesionales especializados o representantes de una organización y/o empresa.



En línea con esto último, en Autismored se puede encontrar información sobre educación, salud, comunidad, ocio, inserción laboral y marco legal.



“Autismored llega para saldar una deuda enorme: conectar de manera rápida y sencilla a las personas y familias con los profesionales y todos los apoyos que existen a nivel local”, dijo la directora ejecutiva de Panaacea, Alexia Rattazzi,



“Queremos que Autismored no sólo sea una plataforma que brinda información referida y geolocalizada de la Condición del Espectro Autista, sino que más adelante se convierta en un espacio donde las familias puedan compartir y socializar sus propias experiencias con otros pares que atraviesan situaciones similares”, apuntó el director de Apadea, Ricardo Saldaña.



Para utilizar Autismored, hay que registrarse como usuario en el portal https://autismored.org/.