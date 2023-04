Eliminar los criaderos de mosquitos y no automedicarse, entre las claves contra el dengue

Aconsejan vaciar los recipientes en los cuales se puede acumular agua.

El mosquito culpable

, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores, señaló el Ministerio de Salud que recordó que no hay que automedicarse ante la aparición de síntomas, en un contexto de aumento sostenido de casos en el país en las últimas semanas.(los estadios acuáticos) se desarrollan siempre en esos receptáculos.Como no existen vacunas para prevenir el dengue que causó al menos cinco muertes, ni medicamentos que lo curen,y también aconsejó tapar tanques y recipientes que se usan para recolectar agua, verter agua hirviendo en las rejillas y colocarles tela mosquitera., ante el aumento sostenido de casos en el país.Además, usar siempre repelentes, utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones, proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgo de que la enfermedad se agrave.Ante la presencia de síntomas, como fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel o picazón y/o sangrado de nariz y encías, se debe acudir al médico y no tomar aspirinas, ibuprofeno, ni aplicarse medicamentos inyectables.En la ArgentinaLa hembra Aedes aegypti es responsable de la transmisión de enfermedades porque necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo, mientras que el macho no se alimenta de sangre.Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, adquiere el virus y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.El mosquito puede completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, entre 7 y 10 días y generalmente los adultos viven de 4 a 6 semanas.Alrededor de las formas de transmisión y prevención del dengue, zika y chikungunya existen falsas creencias, como por ejemplo que la fumigación termina con esas enfermedades.La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas.Sobre si el mosquito sólo pica de día, las autoridades sanitarias destacaron que si bien la mayor actividad del mosquito se da durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, también puede picar durante la noche si en la casa hay alguna luz prendida o en otros momentos del día si no se alimentó., el mosquito puede estar presente y transmitirlas a todas las personas por igual, si bien determinadas condiciones como deficiencias en la red de agua potable y recolección de basura ponen en riesgo a los sectores sociales más humildes.Es falso afirmar que las bajas temperaturas terminan con el mosquito transmisor de estas enfermedades: pese a que durante los meses de frío los mosquitos adultos reducen su actividad, si se encuentran en una casa conservan la temperatura de su interior y los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno, hasta por un año.Figuran entre las falsas creencias que colocar borra de café en el agua de las plantas mata las larvas de los mosquitos, y que tomar vitamina B impide la picadura del mosquito, aunque ninguna de estas dos aseveraciones están comprobadas científicamente.Con respecto a las embarazadas y el zika, deben utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales porque el virus también se transmite por vía sexual y puede causar daños al bebé durante la gestación.La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) recomienda que los repelentes se usen a partir de los 2 años.Sin embargo, debido al aumento de casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, diversas organizaciones científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sugieren la utilización de repelentes con DEET a partir de los 2 meses de edad.Ayer el Ministerio informó que en la semana del 19 al 25 de marzo se notificaron más de 6.700 nuevos casos de dengue, con lo cual suman 16.143 los pacientes con la enfermedad, mientras que se registra circulación viral en 14 jurisdicciones argentinas.La circulación del dengue se identificó en 14 jurisdicciones: Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.