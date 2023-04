Los smartphones producidos en Tierra del Fuego "son más baratos" que en el exterior

Los equipos que se ponen a la venta en Chile son importados como productos terminados.

Los precios en el mercado local de los smartphones producidos en Tierra del Fuego de las dos marcas con más participación en la cantidad de unidades vendidas en el país,"Desde hace 2 años comprar un dispositivo en Argentina es más barato que comprar en Estados Unidos",Remarcó que "no se habla mucho de eso", pero el consumidor argentino "no tiene ninguna necesidad de irse afuera a comprarlo; lo puede comprar en Argentina, con plan canje, en cuotas entre otra modalidades de pago" propuestos por las marcas o los planes impulsados por el Gobierno, como el Ahora12.Al respecto"En el caso de Motorola estamos en el país desde hace más de 60 años y en el año 2000 decidimos comenzar a producir en Tierra del Fuego, antes de que se implemente el régimen de producción. Hoy producimos el 100% de nuestro portafolio en TDF y por la normativa conviene hacerlo acá", detalló.Señaló queque fue prorrogado por el Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 2038, a través del decreto 727/2021, "lo tenemos muy asumido y sabemos cómo funciona, lo que nos permite seguir trayendo lo último en innovación y presentarlo en el país a pocas semanas de los anuncios globales".Dijo también que "los impuestos a las compras con tarjeta de crédito en el exterior hacen que adquirir el mismo dispositivo en Argentina sea más accesible que hacerlo afuera, con el plus de poder realizar la compra en cuotas sin interés; otro aspecto que favorece la compra local es el servicio de posventa y que la garantía del equipo sólo puede utilizarse en el mismo país donde fue adquirido"., entre los modelos más populares de las dos marcas que más equipos venden en el país.Así, a números de diciembre pasado y con un valor de referencia del denominado dólar tarjeta,Los equipos que se ponen a la venta en Chile son importados como productos terminados.En Brasil, por su parte,, ya que "la demanda de dispositivos está" y porque "los planes de financiación, como Ahora12, ayudan mucho al consumidor a llegar a los productos", señaló Dascanio.El directivo consideró que el consumidor argentino "busca renovar su dispositivo, tener lo mejor" y que "el mercado argentino desde la pandemia viene creciendo".En general señaló que"Mientras las condiciones de mercado sean iguales a las de hoy, la tendencia es positiva. Ahora si se devalúa el peso o no se puede importar insumos o algo así, veremos qué ocurre con la demanda y la oferta de este producto", agregó Dascanio.Aclaró, como el apoyo de la casa matriz para los pagos, para poder seguir importando y dándole los productos a los consumidores"., agregó el directivo.Si bien evitó difundir el número de la inversión que hace la marca en el país, enfatizó que "se vienen más inversiones en producción nacional".El régimen promoción industrial de Tierra del Fuego comenzó con la ley 19.640 que daba a la provincia un carácter de "área Aduanera especial", por lo cual las empresas allí radicadas están exentas parcialmente de algunas impuestos nacionales como Ganancias, IVA, y derechos aduaneros.En el año 2007,Además prevé que la promoción podrá ser prorrogada por 15 años más a partir del 1 de enero del año 2039, si Brasil mantiene la vigencia del régimen especial de beneficios de la Zona Franca de Manaos.