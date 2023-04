Parque Nacional Talampaya: naturaleza y prehistoria en estado puro

Cañón del Parque Talampaya. Foto: Prensa

El Parque Nacional Talampaya, d, ofrece un espectáculo único para todos los sentidos, con la imponencia de sus rojos cañones de tierra y piedra, la fauna salvaje que puebla su arenoso paisaje, y los maravillosos tesoros ocultos de sus yacimientos paleontológico y arqueológico que atrapan a losLa Rioja es un reservorio único de bellezas naturales, de tesoros patrimoniales, de hechos históricos destacados y de un acervo cultural reconocido en todos los rincones del país.Las alturas cordilleranas impactan con sus paisajes de nieve y viento;, ubicado en el departamento General Felipe Varela y a unos 215 kilómetros de la capital provincial.La experiencia puede vivirse durante todo el año, pero el calor intenso que caracteriza a la zona hace que la temporada más agradable de visitación sea entre los meses de marzo y noviembre., vía transfer o en automóvil particular, debe tomarse la Ruta Nacional 38 durante 70 kilómetros hacia el sur hasta la localidad de Patquía, desde allí hacia el oeste por la Ruta Nacional 150 por otros 60 kilómetros hasta el cruce con la Ruta Nacional 76, y finalmente, seguir hacia el norte por casi 80 kilómetros hasta el portal de ingreso al Parque Nacional., preparando al viajero a vivir una experiencia inolvidable.El concesionario del Parque ofrece distintos servicios para quienes acceden al predio, con un restaurante de primer nivel y las mejores instalaciones para aclimatarse al lugar y esperar entrar al Cañón del Talampaya.Además de recibir toda la información necesaria, registrarse para la guiada o comprar los mejores productos regionales de la provincia,, una de las más ricas del mundo en vestigios paleontológicos.Ahora sí,, todos a bordo de vehículos especiales disponibles para estas travesías.El Cañón emerge del río que lo cruza y baña sus costas encajonadas.Sitio de extrema belleza, el desierto se impone por sus suelos variados y sus colores únicos.siempre acompañados de un guía local lo que ha permitido mantener el recurso turístico en excelentes condiciones de conservación y preservación.Son frecuentes las sensibles variaciones de temperatura durante el día, y con respecto a la noche las diferencias son notorias. Los veranos son cálidos, con máximas que pueden superar los 38º C de sensación térmica al sol, e inviernos con mínimas de 0 º C y en algunas oportunidades bajo cero, mientras que los meses con probabilidad de temperaturas más bajas van de junio a septiembre.Los vientos soplan en este lugar durante todo el año, siendo los más frecuentes los del cuadrante noroeste, oeste, y sudeste, y es el viento zonda uno de los más enérgicos.Una vez arriba de los cómodos y modernos vehículos que pone a disposición el concesionario del Parque,A través de enormes paredones rojizos de 150 metros de altura,cada uno un verdadero viaje a los orígenes naturales de nuestro planeta., que ilustran la evolución de los vertebrados y las características de los paleoambientes del período Triásico.El Cañón de Talampaya recibe aproximadamente 100 mil personas al año, una cifra que se incrementó drásticamente en el último año gracias a la reactivación turística pos pandemia.El número de visitantes aumenta durante los meses de invierno, aunque en el otoño y primavera empiezan a ser cada vez más frecuentes.Es necesario realizar reserva previa a través del sistema online del concesionario para poder asegurar su lugar en las excursiones, ya que existe una capacidad de carga limitada por día de visitantes.los campos de Talampaya, y más de 70 años después, en la década del '40, el doctor Joaquín Frenguelli aportó valiosa información captando el interés de geólogos y paleontólogos de todo el mundo., así como los estratos geológicos analizados, responden a los acontecimientos que tuvieron lugar en el período Triásico de la era Mesozoica hace 225 millones de años, dónde los reptiles eran los dueños de estas tierras.La formación del cordón cordillerano acontecida hace 60 millones de años dejó al descubierto este curioso relieve constituido por arcillitas y areniscas compactadas con una visible presencia de óxido de hierro, que es el que determina la coloración rojiza de los paredones que afloran en el área.y de qué manera los movimientos internos de la tierra fueron acomodando las placas que la constituyen.En 1975 el gobierno de la provincia de La Rioja crea el Parque Provincial Talampaya, y luego, en 1997, a través de una ley otorga los derechos del lugar a la Administración de Parques Nacionales para que se lo declare Parque Nacional.Finalmente,