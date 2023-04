Alberto Fernández: "Se cometió una injusticia al querer invisibilizar a combatientes"

Foto: Presidencia

El pueblo de Malvinas

El presidente Alberto Fernández sostuvo que se cometió una "enorme injusticia" al querer "invisibilizar" a los combatientes de la guerra de Malvinas, por lo que llamó a "sentir orgullo" y "ponerlos en el lugar que les corresponde", el de "héroes de la patria".Al encabezar un acto, al cumplirse 41 años del comienzo de la contienda, el mandatario señaló que la Cuestión Malvinas "no es un tema más, es central para Argentina", y evocó que "después de la guerra, Argentina trató de invisibilizar por diferentes motivos a nuestros combatientes, era un tema del que Argentina prefería no hablar, pensando que de ese modo uno podría lograr más tranquilidad social".El Presidente señaló que en 2023 no sólo se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas sino "200 años de usurpación inglesa sobre nuestro territorio", lo que, dijo, "nos obliga a ponernos firmes y a redoblar nuestros esfuerzos en organismos internacionales para reclamar esa soberanía que es nuestra"."Nunca vamos a dejar de debatir y reclamar en cada foro internacional el derecho que nos cabe de que no desintegren la soberanía territorial; eso lo hemos hecho siempre: lo hizo Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández) y yo", expresó el mandatario.Fernández recordó que "cuando gobernaban los otros", en referencia a la administración de Cambiemos, no hicieron "nada" ante el reclamo de veteranos de la Guerra de Malvinas por medidas como la doble jubilación anticipada, atención sanitaria en el PAMI y exención del pago de peajes.El mandatario reconoció la "razón" de esos reclamos y consignó que la doble jubilación anticipada para veteranos había salido "por ley" en el Congreso pero el entonces presidente Mauricio Macri la "vetó".Fernández resaltó que su gestióndurante la administración del macrismo, y que hoy ese convenio "no existe más"."Fue un pacto vergonzoso que permitía al Reino Unido volver a tener vuelos continentales, de Malvinas a San Pablo, y lo que era peor era que habilitaba a Malvinas a la explotación de todo el espacio marítimo circundante, cuando esas tierras son argentinas", expusoMás temprano, el Presidente había expresado queen su cuenta de Twitter, junto a un spot donde ciudadanos y trabajadores resaltan la pertenencia de las Islas Malvinas.El video, de casi un minutos de duración, fue elaborado por los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores.El acto se desarrolla en la localidad Malvinas Argentinas de ese municipio, yEn ese partido, desde 2016 se desarrolla el programa Brown en Malvinas, a través del cual los excombatientes viajan a las islas a partir del apoyo de la comuna.Durante el acto tambiénEn el municipio de Almirante Brown, ya se entregaron 249 viviendas y hay en ejecución otras 522.