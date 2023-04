Una multitud abrazó a los excombatientes en la "vigilia por Malvinas" en Río Grande

Foto: Walter Díaz

Con el viento gélido del sur, el pueblo de Río Grande se reunió junto a los excombatientes para realizar una vez más la vigilia por Malvinas en conmemoración a los caídos en el conflicto contra el Reino Unido, que este domingo cumple 41 años.La noche cerrada y el viento que llegaba del mar no ahuyentaron a la multitud de fueguinos que se había congregado desde las 20 del sábado en el Monumento a los caídos para recordar a sus héroes.que involucra a todos los habitantes de Río Grande.Los vecinos comenzaron a llegar en horas de la tarde junto a la, un espacio montado anualmente a orillas del Mar Argentino, sobre la costa de Río Grande, donde los veteranos recibieron durante una semana a estudiantes de nivel primario y secundario para contarles sobre las alternativas de la guerra por la soberanía de las islas.Los fueguinos esperaron alrededor del monumento el caer de la medianoche, cuando el viento fue interrumpido por la sirena que marcó a las 12 en punto el inicio del 2 de abril."Aquí nos igualamos todos como argentinos, aquí tenemos todos un mismo sentimiento, el de rendir honor a los veteranos de guerra que dieron su vida por recuperar nuestra soberanía en el territorio, y tenemos aquí hoy con nosotros a los que volvieron. Expresamos nuestro profundo reconocimiento para no olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos"; dijo ante la multitud el veterano de guerra Miguel Vázquez al comenzar su discurso.Los veteranos con pelo blanco y medallas colgadas en el pecho se sentaron a la derecha de las banderas de ceremonia y fueron los únicos autorizados a tomar la palabra.El Monumento de cemento con la inscripciónestaba acompañado de muchas banderas. Algunas portadas por alumnos de jardín de infantes, otra era mantenida en alto por los propios veteranos, mientras el resto de los asistentes cubrieron de celeste y blanco la estructura blanca que lleva los nombres de los caídos.En representación del gobierno nacional,Por Tierra del Fuego estuvieron el gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora Mónica Urquiza y el intendente de Río Grande Martín Pérez."A orillas del mar argentino la sirena ha sonado y ha comenzado esta fecha. La recuperación de dicho territorio y el ejercicio pleno de esa soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino", expresó el excombatiente Vázquez.Los efectivos de la Armada presentes realizaron a pedido 41 tiros de salva en conmemoración de cada año transcurrido desde la finalización de la guerra."El recuerdo de quienes ofrendaron la vida por la patria está en nuestros corazones, a través del diálogo consensuado y sostenido, con la convicción de que las islas Malvinas son fueron y serán argentinas", resaltaron los veteranos para cerrar la vigilia.Los fueguinos, en ese momento, reaccionaron con aplausos y despidieron a las banderas ceremoniales con un grito colectivo de "¡Viva la patria!".Luego del discurso central, Taiana destacó que la vigilia significa "el recuerdo y el homenaje a los caídos" pero también "un compromiso para toda la sociedad argentina"., indicó el titular de la cartera de Defensa en declaraciones a Télam.Taiana luego se acercó a saludar a los veteranos uno por uno y estrechó sus manos con los integrantes del Centro de Excombatientes de Río Grande.En tanto, el titular del Centro de Excombatientes de Río Grande Raúl Villafañe destacó a Télam que si bien se perdió "una batalla" los veteranos lograron "ganar a muchas generaciones"."Hoy vemos un chico de jardín de infantes que lleva a las Malvinas en el guardapolvo. Los vieron aplaudir a los chicos, y eso para nosotros significa que tenemos que seguir malvinizando", indicó en referencia a la silueta con la forma de las Malvinas que los estudiantes fueguinos llevan bordada en el guardapolvo.Asimismo, el diputado Valdés señaló a Télam que "todos los argentinos deberían ir a Río Grande" y "sentir lo que se siente por la lucha de Malvinas".Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego remarcó que el acompañamiento del Estado provincial a la vigilia trasciende las distinciones políticas., aseguró.Además, se refirió al pedido de los veteranos en su discurso de acelerar la creación de una comisión nacional de veteranos: "Ellos han pedido al Gobierno nacional respuestas que caben darles y no se las han dado, tiene que haber diálogo permanente, saben que las instituciones de Tierra del Fuego los quieren y los acompañan", subrayó.Luego de la desconcentración, algunos de los presentes pudieron degustar el locro malvinero para 2500 personas que fue repartido a 50 metros del lugar por miembros del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.