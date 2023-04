Barcelona goleó a Elche en el debut de Beccacece

, de visitante, goleó a, donde debutó este sábado el argentinocomo entrenador, por 4 a 0 y se alejó más del Real Madrid en la punta de la Liga de España, al finalizar un partido correspondiente a la fecha 27 del fútbol español.En el estadio Manuel Martínez Valero, los catalanes marcaron distancia con dos tantos del polacoy los restantes deEn el Elche, equipo cada vez más comprometido con el descenso, arrancó de titular el lateral Lautaro Blanco (ex Rosario Central), mientras que en el segundo tiempo ingresaron Nicolás Fernández Mercau (ex San Lorenzo) y Ezequiel Ponce (ex Newell's).Más temprano,, sin el entrenador argentino, logró una victoria de 2 a 0 sobre Cádiz como visitante.Comprometido con la permanencia, Sevilla consiguió sumar tres puntos importantes con goles del argentino Lucas Ocampos (a los 6 minutos del segundo tiempo) y del marroquí Youssef En-Nesyri, quien marcó el 2-0 a los 29.En Sevilla jugaron como titulares Ocampos y el campeón del mundo Marcos Acuña, mientras que Erik Lamela ingresó a los 24 del segundo tiempo (por Ivan Rakitic) y Gonzalo Montiel, otro campeón mundial, se sentó en el banco de suplentes pero no entró.En otros juegos de hoy, Girona -con los argentinos Paulo Gazzaniga en el arco y el delantero Valentín Castellano- le ganó 2-1 a Espanyol, mientras que Athletic de Bilbao y Getafe (Fabricio Angileri estuvo en el banco sin ingresar) igualaron sin goles.